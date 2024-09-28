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Вице-президент АвтоВАЗа: скоро появится 7-местный и кросс-вариант Lada Largus

АвтоВАЗ выпустит 7-местную версию и кросс-вариант Lada Largus
1:06
Авто

Вице-президент по продажам и маркетингу АО "АвтоВАЗ" Дмитрий Костромин рассказал о процессе переноса производства модели Lada Largus в Ижевск. Он поблагодарил команду за огромную работу по быстрому переносу и запуску производства, отметив, что специалисты инжиниринга и закупок продолжают заниматься локализацией и заменой компонентов модели.

АвтоВАЗ выпустит 7-местную версию и кросс-вариант Lada Largus
Фото: Wikipedia by Dogs.barking.duster.rolling, CC BY-SA 4.0

По словам Костромина, уже произведено более 10 тысяч автомобилей Lada Largus, из которых 3,5 тысячи уже нашли своих владельцев. Он выразил уверенность в том, что в ближайшем будущем объёмы продаж достигнут прежних показателей.

Также Костромин сообщил, что в четвёртом квартале 2024 года планируется выпуск 7-местной версии Lada Largus, а также её кросс-варианта, что должно расширить линейку моделей и удовлетворить запросы клиентов.

Ранее стало известно, что определённая версия Lada Largus пользуется наибольшей популярностью среди российских покупателей.

Уточнения

LADA Largus (лат  largus; Лада Ларгус) — российский автомобиль малого класса, представляющий собой переименованный и приспособленный под российский рынок автомобиль Dacia Logan MCV первого поколения (2006 г.), созданный на платформе «В0» и выпускавшийся в Румынии. Является продуктом СП «Renault-Nissan-АвтоВАЗ». С 2015 года модель отличалась от исходного иностранного автомобиля комплектацией двигателями от платформы «Лада Гамма», разработки Волжского автомобильного завода.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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