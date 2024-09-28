В России стартовала сборка Lada Vesta Sportline: спортивная версия легенды

Вышла в производство Lada Vesta Sportline: характеристики и особенности

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Дочерняя компания "АвтоВАЗа" — "Лада Спорт" — приступила к производству автомобилей Lada Vesta Sportline. В социальной сети "ВКонтакте". Эта модификация является самой дорогой в семействе Vesta.

Фото: Wikipedia by Ilya Plekhanov, CC BY-SA 4.0

Согласно инсайдерской информации, "Лада Спорт" начала сборку моделей Vesta Sportline, оснащённых системой курсовой устойчивости (ESC). Новая версия основана на комплектации "Techno" и включает такие же опции, как стандартная модель: система мониторинга слепых зон, электропривод складывания зеркал, светодиодные противотуманные фары.

Lada Vesta Sportline оснащена 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 118 л. с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Автомобиль развивает максимальную скорость 190 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает 10,9 секунды. Характерными особенностями модели являются уменьшенный дорожный просвет и перенастроенная подвеска с новыми амортизаторами.

Ранее сообщалось о скоплении тысяч автомобилей Lada Vesta на территории "АвтоВАЗа" из-за проблем с электроникой.

Уточнения

«АвтоВАЗ» — советская и российская автомобилестроительная компания. Крупнейший производитель легковых автомобилей в Восточной Европе.

Завод основан в 1966 году в городе Тольятти, где находятся штаб-квартира и основное производство. Входит в перечень системообразующих организаций России.



