Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
С внука Аллы Пугачёвой, сбежавшего в США, взыскали долги по ЖКХ
Госдума предлагает разрешить бесплатно летать с двойняшками и тройняшками
Как вкусно приготовить гарниры из круп
Мускулы и выносливость: 5 самых сильных собак на планете
Иосиф Пригожин раскрыл секрет счастливого многолетнего брака с певицей Валерией: пусть называют подкаблучником
Осенние стрижки для блондинок: как оставаться стильной и модной
Как избавиться от темных кругов под глазами: неочевидные причины
ЦАХАЛ раскрыл подробности операции по ликвидации лидера "Хезболлах"
Как правильно варить манную кашу: пропорции и советы

Россия лидирует: 705 тысяч китайских авто за 8 месяцев 2024 года

Россия и Мексика лидируют по импорту китайских автомобилей
1:15
Авто

По информации китайского издания CarNewsChina, экспорт автомобилей из КНР продолжает стремительно расти. За период с января по август 2024 года китайские автопроизводители поставили за рубеж 4,09 миллиона автомобилей, что на 27% больше по сравнению с тем же периодом 2023 года.

Россия и Мексика лидируют по импорту китайских автомобилей
Фото: haval is licensed under Free More info

Россия остаётся главным рынком для китайских автомобилей. За восемь месяцев 2024 года в РФ было поставлено 705 514 машин китайского производства. Для сравнения, в 2022 году этот показатель составлял всего 160 тысяч автомобилей.

На втором месте по объёмам экспорта находится Мексика, которая импортировала 323 540 автомобилей из Китая. Замыкает тройку лидеров ОАЭ с показателем 203 048 ввезённых машин.

В ТОП-10 стран по объёму ввоза китайских автомобилей также вошли Бразилия, Бельгия, Саудовская Аравия, Великобритания, Австралия, Филиппины и Турция.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны. Понятие происходит от лат. exporto, что в буквальном смысле означает «вывозить из порта».
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Лук, который не боится морозов: 5 сортов для подзимней посадки

Посадка озимого лука требует особого подхода. Чтобы лук пережил зиму, выбирайте проверенные сорта, такие как Штутгартер-Ризен или Сеншуй-эллоу.

Когда сеять озимый лук
Почему родной аккумулятор в машине служит дольше, чем АКБ из магазина
Зачем платить больше: в чем секрет долговечности заводских батарей
Как защитить глаза от ослепляющего света встречных машин?
Как уберечь гортензию от морозов — простые советы для садоводов
"Мираж 2000" для Украины: французские истребители уже в мечтах Киева Дмитрий Плотников Москва скептически относится к плану Китая и Бразилии по Украине, хотя на словах одобряет Любовь Степушова AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина" Олег Володин
Удивительные свойства соды для приготовления блинов
Истребитель Mirage 2000. Легенда французской авиации может приехать на Украину для уничтожения
Свечи зажигания: маленькая деталь, которая может съесть ваш бюджет
Свечи зажигания: маленькая деталь, которая может съесть ваш бюджет
Последние материалы
Садовод Аминова: лучший способ посева моркови
Эксперт объяснил, как новые технологии помогут малому бизнесу
Уход за мягкой мебелью: способы очистки для любых видов обивки
Продажи автомобилей в августе 2024 достигли рекорда за 3,5 года
Певица Катя Лель объяснила, почему миру не нужны рептилоиды
Болгария и Румыния могут полноценно войти в Шенгенскую зону до конца года
Секреты быстрого закипания молока
Актриса Кристина Асмус вернулась к роли врача
Как картофель может быть полезным при правильном приготовлении
Как избежать ошибок при создании смоки айз: советы визажистов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.