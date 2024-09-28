Россия лидирует: 705 тысяч китайских авто за 8 месяцев 2024 года

Россия и Мексика лидируют по импорту китайских автомобилей

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По информации китайского издания CarNewsChina, экспорт автомобилей из КНР продолжает стремительно расти. За период с января по август 2024 года китайские автопроизводители поставили за рубеж 4,09 миллиона автомобилей, что на 27% больше по сравнению с тем же периодом 2023 года.

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Россия остаётся главным рынком для китайских автомобилей. За восемь месяцев 2024 года в РФ было поставлено 705 514 машин китайского производства. Для сравнения, в 2022 году этот показатель составлял всего 160 тысяч автомобилей.

На втором месте по объёмам экспорта находится Мексика, которая импортировала 323 540 автомобилей из Китая. Замыкает тройку лидеров ОАЭ с показателем 203 048 ввезённых машин.

В ТОП-10 стран по объёму ввоза китайских автомобилей также вошли Бразилия, Бельгия, Саудовская Аравия, Великобритания, Австралия, Филиппины и Турция.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны. Понятие происходит от лат. exporto, что в буквальном смысле означает «вывозить из порта».



