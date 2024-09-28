Как доказать опасное вождение: эксперты сомневаются в эффективности новых мер

Эксперты сомневаются в новых санкциях за опасное вождение

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Комитет Госдумы одобрил введение административного наказания за опасное вождение. Штраф за это нарушение будет варьироваться от 3 000 до 5 000 рублей, а при повторном нарушении водителей могут лишить прав. Однако эксперты сомневаются в необходимости новых санкций и предостерегают о сложностях в их реализации.

Фото: Wikipedia by Axion23, CC BY-SA 3.0

Адвокат Олег Матюнин считает, что для привлечения водителей к ответственности необходимо не только признание нарушения со стороны инспектора ГИБДД, но и наличие доказательств того, что манёвры создали реальную угрозу безопасности. Он отметил, что однократное опасное перестроение или другое нарушение правил дорожного движения не всегда означает совершение административного правонарушения. Даже если манёвры повторяются, но не приводят к созданию опасных ситуаций, говорить о составе опасного вождения не приходится.

Юрист также подчеркнул, что пока неясно, как инспекторы будут интерпретировать новые правила и какой станет административная практика. Для эффективного контроля потребуется комплекс доказательств, включая видеозаписи с дорожных камер и любительские съёмки, а в некоторых случаях — экспертное заключение.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, который увеличит штраф за отказ остановиться по требованию сотрудника полиции. Повторное нарушение может привести к лишению водительских прав.

Уточнения

Опасное вождение — правонарушение, выделяемое в законодательстве некоторых государств и стран, таких как Великобритания (где закон также определяет как отдельное преступление «причинение смерти в результате опасного вождения») и Канада. С 8 июня 2016 года запрет на опасное вождение вступил в силу в Российской Федерации, где данное правонарушение квалифицируется как административное и наказывается штрафом.



