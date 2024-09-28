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Volkswagen Polo уходит из Европы: электромобиль приходит на смену

Volkswagen сворачивает производство Polo в Европе
1:06
Авто

Компания Volkswagen завершила производство модели Polo в Европе. На заводе в испанской Памплоне было выпущено около 8,4 миллиона автомобилей этой модели. Субкомпактный Polo будет заменён на доступный электрокар.

Volkswagen сворачивает производство Polo в Европе
Фото: Wikipedia by Vauxford, CC BY-SA 4.0

Polo производился в Испании с 1984 года и долгое время был одним из бестселлеров на европейском рынке. Однако по итогам первых восьми месяцев текущего года он занимает лишь восьмое место в общем зачёте продаж.

Завод в Памплоне планирует перейти на выпуск небольшого электромобиля, который будет основан на модифицированной платформе MEB. Производство этой модели должно начаться в 2026 году, а её ориентировочная стоимость составит около 25 тысяч евро.

При этом на заводе продолжат выпускать автомобили с двигателем внутреннего сгорания, такие как T-Cross и Taigo. Модель Polo продолжит производиться в некоторых странах, включая ЮАР и Бразилию.

Уточнения

Электрока́р электрока́ра, электротележка, платформенная тележка (от электро… и англ. car — тележка) — компактный и относительно недорогой электромобиль упрощённой конструкции с высокой грузоподъёмностью, колёсная тележка с приводом преимущественно от коллекторного электродвигателя постоянного тока, питающегося от аккумуляторов (как правило, свинцово-кислотных).

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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