Volkswagen Golf R-Line Lite: новинка уже в российских автосалонах

В Россию поступила обновлённая версия Volkswagen Golf. Рестайлинговая модель уже доступна в нескольких московских автосалонах, и её минимальная стоимость составляет 4 миллиона рублей.
На российский рынок поступила только одна комплектация — R-Line Lite, которая оснащена 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л. с. и автоматической коробкой передач. Машина имеет передний привод.
Обновлённый Volkswagen Golf был впервые представлен в начале 2024 года. Внешний вид хэтчбека заметно изменился: он получил узкие светодиодные фары, переработанные бамперы, задние фонари с трёхмерной графикой и решётку радиатора с сотовым узором.
Volkswagen ([fɔlksˈvaːɡn], в переводе с нем. — «народный автомобиль») — немецкая автомобильная марка, одна из многих, принадлежащих концерну Volkswagen AG.
Простой и понятный рецепт заварного теста для чебуреков. Приготовленные из него чебуреки получаются хрустящими, упругими и с аппетитными пузыриками. Чтобы края чебуреков не расклеивались, рекомендуем дважды просеять муку.