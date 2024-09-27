Volkswagen Golf R-Line Lite: новинка уже в российских автосалонах

Стоимость и комплектация нового Volkswagen Golf в России

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В Россию поступила обновлённая версия Volkswagen Golf. Рестайлинговая модель уже доступна в нескольких московских автосалонах, и её минимальная стоимость составляет 4 миллиона рублей.

Фото: Wikipedia by Vauxford, CC BY-SA 4.0

На российский рынок поступила только одна комплектация — R-Line Lite, которая оснащена 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л. с. и автоматической коробкой передач. Машина имеет передний привод.

Обновлённый Volkswagen Golf был впервые представлен в начале 2024 года. Внешний вид хэтчбека заметно изменился: он получил узкие светодиодные фары, переработанные бамперы, задние фонари с трёхмерной графикой и решётку радиатора с сотовым узором.

Уточнения

Volkswagen ([fɔlksˈvaːɡn], в переводе с нем. — «народный автомобиль») — немецкая автомобильная марка, одна из многих, принадлежащих концерну Volkswagen AG.





