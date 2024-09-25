Ключ сел, но не беда: лайфхак для водителей современных авто

Чип-ключи современных автомобилей работают на батарейках, которые со временем садятся. Это неизбежно, и многие водители в такие моменты начинают задумываться: не лучше ли было бы иметь классический ключ? Однако завидовать владельцам автомобилей с обычными замками не стоит. Даже если у вас нет видимой замочной скважины, всегда есть решение. Оказывается, у большинства современных машин личинка замка спрятана.
Замочная скважина на водительской двери обычно скрыта под небольшой заглушкой, которая находится на правой стороне ручки. Чтобы её снять, достаточно поддеть нижнюю часть крышечки остриём ключа или другим подходящим предметом и аккуратно приподнять. После этого заглушка легко снимается, и перед вами появится замочная скважина, куда можно вставить жало ключа.
Не все чип-ключи оснащены видимым жалом. Однако это не значит, что его нет вообще. У большинства ключей-брелоков оно спрятано. Для его извлечения нужно либо нажать на специальную кнопку-фиксатор, либо разделить брелок на две части. Как именно это сделать, зависит от модели автомобиля, поэтому важно заранее ознакомиться с инструкцией, чтобы не повредить ключ. Теперь вы знаете, как попасть в автомобиль, даже если батарейка в чип-ключе разрядилась.
Автомоби́ль— моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Заливной пирог с капустой — это вкусное и сытное блюдо, которое можно приготовить быстро и легко.