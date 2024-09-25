Как решить проблему с медленным подъёмом стёкол самостоятельно

Как устранить медленный подъём стёкол в автомобиле

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Медленный подъём стёкол автомобиля — неприятная ситуация, с которой сталкиваются многие водители. Но это вовсе не означает, что нужно сразу ехать в автосервис. Иногда проблема решается самостоятельно, без вмешательства профессионалов. Важно только понять, что именно вызывает неисправность, и внимательно осмотреть салазки, которые поддерживают стекло.

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Перекос стёкол



Одна из причин медленного движения стёкол — их перекос. Это становится особенно заметно, когда стекло неплотно прилегает к салазкам. В большинстве случаев виновато ослабленное крепление. Чтобы это исправить, потребуется снять обшивку двери, закрепить болты и устранить люфт на валу моторчика.

Жёсткие резинки



Другая причина может скрываться в состоянии салазок и уплотнительных резинок. Со временем они могут стать слишком жёсткими, что затрудняет подъём стёкол. Чтобы устранить эту проблему, достаточно почистить детали. Если чистка не дала результата, резинки и салазки придётся заменить.

Уточнения

Автомоби́ль— моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

