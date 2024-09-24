Скупой платит дважды: рискованные способы экономии на бензине

Почему скупость за рулём может привести к лишним расходам

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Экономия топлива — это стремление, которое часто возникает даже у обеспеченных автовладельцев. Однако стремление тратить меньше топлива не должно перерастать в навязчивую идею или стать поводом для использования сомнительных методов.

Фото: commons.wikimedia.org by Rama, CC BY-SA 2.0

Иногда в погоне за экономией водители прибегают к использованию непроверенных лайфхаков, которые в итоге оказываются не только неэффективными, но и опасными. Известная поговорка "скупой платит дважды" как никогда актуальна в этом случае. Чтобы избежать дорогостоящего ремонта, лучше сохранить привычный режим расхода топлива, чем рисковать, используя сомнительные методы экономии. Какие же способы лучше обходить стороной?

Езда за грузовиком



Существует мнение, что езда легкового автомобиля за грузовиком помогает снизить расход топлива. Это объясняется тем, что машина движется в зоне с пониженным давлением, что действительно может сократить потребление горючего. Однако этот метод значительно повышает риск аварии, что сводит на нет все возможные выгоды. Ради собственной безопасности лучше отказаться от этого "совета".

Заправка ночью



Некоторые водители предпочитают заправляться ночью, считая, что в это время топливо плотнее и меньше испаряется из-за более низкой температуры. Но этот метод — пустая трата времени. Температура бензина в резервуарах на заправках остаётся стабильной в любое время суток благодаря особенностям их расположения. Ночные поездки за топливом не принесут выгоды, а только лишат водителя сна.

Отключение кондиционера



Отключение кондиционера действительно снижает расход топлива, но экономия настолько незначительна, что едва ли стоит того. Комфорт поездки гораздо важнее тех нескольких капель топлива, которые можно сэкономить, страдая от жары.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

