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Что произойдёт, если игнорировать низкий уровень топлива

Эксперт Константинов: езда с пустым бензобаком приведёт к поломке бензонасоса
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Авто

Езда с практически пустым бензобаком может быть опасной, сообщил глава департамента механического ремонта направления "Люкс" АГ "Авилон" Павел Константинов. Он подчеркнул важность контроля уровня топлива и рекомендовал, чтобы в баке всегда оставалось не менее четверти его объема.

Эксперт Константинов: езда с пустым бензобаком приведёт к поломке бензонасоса
Фото: Wikipedia by Илья Шевченко, CC BY-SA 4.0

Если бензобак фактически окажется без горючего, существует риск того, что автомобиль может внезапно заглохнуть прямо на дороге, создавая аварийную ситуацию. По словам специалиста, такие поездки могут привести к поломке бензонасоса, а также к неверной работе датчика уровня топлива, что может вызвать неожиданную остановку машины.

Кроме того, Константинов отметил, что при пустом баке в систему может попасть воздух, что усиливает износ бензонасоса.

Уточнения

Бензонасос — часть системы питания карбюраторных двигателей.

То́пливный бак (бензоба́к) — ёмкость для хранения запаса жидкого топлива (бензин, керосин, дизельное топливо) непосредственно на борту транспортного средства или технического устройства. 

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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