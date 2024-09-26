Езда с практически пустым бензобаком может быть опасной, сообщил глава департамента механического ремонта направления "Люкс" АГ "Авилон" Павел Константинов. Он подчеркнул важность контроля уровня топлива и рекомендовал, чтобы в баке всегда оставалось не менее четверти его объема.
Если бензобак фактически окажется без горючего, существует риск того, что автомобиль может внезапно заглохнуть прямо на дороге, создавая аварийную ситуацию. По словам специалиста, такие поездки могут привести к поломке бензонасоса, а также к неверной работе датчика уровня топлива, что может вызвать неожиданную остановку машины.
Кроме того, Константинов отметил, что при пустом баке в систему может попасть воздух, что усиливает износ бензонасоса.
Бензонасос — часть системы питания карбюраторных двигателей.
То́пливный бак (бензоба́к) — ёмкость для хранения запаса жидкого топлива (бензин, керосин, дизельное топливо) непосредственно на борту транспортного средства или технического устройства.
Обрезка — это мощный инструмент, позволяющий значительно увеличить урожайность чёрной смородины. Было замечено, что самые сильные приросты ветви дают в первые три года жизни, а самые урожайные — до четырёх лет.