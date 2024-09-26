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Как правильно мыть мотор, чтобы не повредить электронику

Эксперт Балашов объяснил, почему нельзя мыть ещё не остывший двигатель авто
1:43
Авто

Неправильные действия при мойке автомобиля могут привести к поломке его электронных систем, а также повреждению проводов, шлангов и других важных элементов. Об этом рассказал директор по сервису "Авилон Mercedes-Benz" Алексей Балашов, перечислив десять ключевых правил для правильной мойки автомобиля.

Эксперт Балашов объяснил, почему нельзя мыть ещё не остывший двигатель авто
Фото: freepik.com by peoplecreations, PDM

Прежде всего, Балашов советует дождаться, пока двигатель полностью остынет. Мыть горячий мотор категорически нельзя, так как это может повредить электронику, пластиковые детали и вызвать ожоги от горячей воды и пара. Также важно закрыть предохранители, катушки зажигания, разъемы и другие чувствительные элементы.

Для этого лучше использовать специальные чехлы или полиэтиленовую пленку. Выхлопную трубу необходимо закрыть, чтобы вода не попала внутрь.

При мойке двигателя нужно использовать только специализированные моющие средства, которые обычно продаются в виде концентратов и требуют разведения водой. Мыть двигатель следует под средним давлением воды.

Слишком высокое давление может привести к отсоединению проводов, шлангов и других компонентов, предупреждает Балашов.

Особенно важно избегать использования пароструйной мойки, так как высокое давление и горячий пар могут повредить электронику, провода и спровоцировать коррозию металлических деталей. Важно не направлять струю воды на электронные блоки и разъемы, чтобы избежать короткого замыкания.

Для сушки двигателя лучше использовать сжатый воздух и обязательно убедиться, что в электронных блоках и разъемах не осталось воды.

Уточнения

Автомобильный детейлинг (англ. auto detailing), чаще сокращаемый до детейлинг — комплекс операций по тщательному и полному уходу за автомобилем.
 

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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