Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как избежать жары и толп: лучшие месяцы для путешествий по Турции
ОПЕК+ планирует постепенно увеличить добычу нефти
Как правильно гладить кошек, собак и кроликов
Уборка опавших плодов: защита от вредителей и заболеваний
Как приготовить картофельные сырники
Тяжелоатлетку Мартыну Доленгу едва не придавило штангой
Рентгенолог: частые КТ повышают шанс возникновения рака в будущем
Россиянки всё чаще отказываются от покрытия с гель-лаком
GRL: космические облака могли вызывать похолодание на Земле 7 и 2 млн лет назад

Не спешите с покупкой: эксперт объяснил, когда выгодно брать б/у автомобиль

Автоэксперт Шапарин: покупать б/у автомобили без необходимости не рекомендуется
1:20
Авто

В последнее время покупка подержанных автомобилей стала особенно актуальной темой. Цены на новые автомобили продолжают расти, делая их недоступными для многих. Одновременно с этим эксперты прогнозируют повышение стоимости б/у машин осенью 2024 года. Возникает вопрос: стоит ли вкладываться в покупку подержанного авто сейчас или лучше подождать?

Автоэксперт Шапарин: покупать б/у автомобили без необходимости не рекомендуется
Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин советует не спешить с приобретением подержанных автомобилей без особой необходимости. По его мнению, покупка оправдана лишь в том случае, если машина действительно нужна в данный момент.

Шапарин объясняет, что рост цен на б/у автомобили — это закономерный процесс, напрямую связанный с повышением цен на новые авто. Когда дорожают новые модели, за ними подтягиваются и подержанные. Эксперт не исключает, что осенью рост цен на б/у авто может быть даже более значительным, чем на новые.

Кроме того, он подчеркивает, что ждать снижения цен на автомобили в ближайшее время не стоит. Это связано с тем, что на рынок не поступают новые модели, которые могли бы смягчить спрос на вторичном рынке.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Зачем смородину стригут под ноль? Мощный способ увеличить урожай ягоды в несколько раз

Обрезка — это мощный инструмент, позволяющий значительно увеличить урожайность чёрной смородины. Было замечено, что самые сильные приросты ветви дают в первые три года жизни, а самые урожайные — до четырёх лет.

Обрезка под ноль может увеличить урожай чёрной смородины в несколько раз
Какая домашняя еда безопасна для кошек
Чем кормить кошку кроме сухого корма: советы опытных владельцев
3 неожиданных способа сделать суперудобрение из яичной скорлупы
Самолёт Су-35. Гордость российской боевой авиации доминирует в атмосфере Земли
Трамп морально уничтожил Зеленского, отдав бандеровщину* на суд России Любовь Степушова РСЗО "Ураган". Мощная сила российского огня Дмитрий Плотников AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина" Олег Володин
Как правильно заменить свечи зажигания и избежать поломок
Не совершайте этих ошибок осенью: подготовьте ирисы к морозам правильно
Тайны кошачьего сна: как питомцы выбирают места для отдыха
Тайны кошачьего сна: как питомцы выбирают места для отдыха
Последние материалы
Публицист Зинкевич: в случае вынужденного военного ответа РФ США будут охвачены Армагеддоном
Полезный салат из сырой тыквы и моркови
Почему в самолётах есть пепельницы, несмотря на запрет курения
Автоэксперт Шапарин: покупать б/у автомобили без необходимости не рекомендуется
Актёры Ченнинг Татум и Дженна Деван развелись спустя 6 лет после расставания
Инфляция в России замедлилась до 8,59%
Нумеролог рассказала, почему Шаман разводится уже второй раз
Юлия Михальчик призналась, что семья у неё стоит на первом месте
Блогерша Айза-Лилуна Ай призналась, что не навсегда уехала из России
Настя Ивлеева похвасталсь, что её позвали за границу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.