Не спешите с покупкой: эксперт объяснил, когда выгодно брать б/у автомобиль

Автоэксперт Шапарин: покупать б/у автомобили без необходимости не рекомендуется

1:20 Your browser does not support the audio element. Авто

В последнее время покупка подержанных автомобилей стала особенно актуальной темой. Цены на новые автомобили продолжают расти, делая их недоступными для многих. Одновременно с этим эксперты прогнозируют повышение стоимости б/у машин осенью 2024 года. Возникает вопрос: стоит ли вкладываться в покупку подержанного авто сейчас или лучше подождать?

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Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин советует не спешить с приобретением подержанных автомобилей без особой необходимости. По его мнению, покупка оправдана лишь в том случае, если машина действительно нужна в данный момент.

Шапарин объясняет, что рост цен на б/у автомобили — это закономерный процесс, напрямую связанный с повышением цен на новые авто. Когда дорожают новые модели, за ними подтягиваются и подержанные. Эксперт не исключает, что осенью рост цен на б/у авто может быть даже более значительным, чем на новые.

Кроме того, он подчеркивает, что ждать снижения цен на автомобили в ближайшее время не стоит. Это связано с тем, что на рынок не поступают новые модели, которые могли бы смягчить спрос на вторичном рынке.