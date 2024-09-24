Брелоки на ключах: красивая опасность для вашего автомобиля

Почему водителям стоит ограничить количество брелоков на ключах

1:01 Your browser does not support the audio element. Авто

Некоторые автовладельцы предпочитают украшать свои ключи зажигания симпатичными брелоками. Причём зачастую их количество на связке стремительно растёт.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

С одной стороны, это добавляет стильности и делает ключи более заметными. С другой — утяжеляет их, что снижает риск потери. Но, несмотря на кажущиеся плюсы, перегруженные брелоками ключи могут стать причиной серьёзных проблем для вашего автомобиля.

Особенно актуально это для владельцев машин с пробегом. Чем больше украшений висит на связке, тем сильнее нагрузка на замок зажигания, что приводит к его быстрому износу. Постепенно замок может начать расшатываться, что затруднит извлечение ключа. Со временем это может даже повлиять на работу двигателя.

Итак, лучше не перегружать автомобильные ключи множеством брелоков, как бы привлекательными или полезными они ни казались. Забота о надёжности важнее, чем внешний вид.

Уточнения

Брело́к — аксессуар; украшение, выполненное в виде подвески на цепочке, браслете, кольце для ключей и другом.

