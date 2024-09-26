Неожиданное лишение прав: как мелкие нарушения могут стать большой проблемой

ГАИ разъяснила, почему водителей стали лишать прав за безобидные нарушения

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Незначительное нарушение правил дорожного движения может привести к лишению водительского удостоверения. Представитель ГАИ в интервью для портала njcar. ru рассказал, за какие, на первый взгляд, безобидные проступки автомобилист может оказаться без прав.

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Когда водитель сознательно нарушает ПДД, выезжая на встречную полосу, пересекает сплошную линию разметки или управляет автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, лишение прав кажется логичным. Но что, если нарушение кажется не таким серьезным, и водитель в целом старается соблюдать правила?

Во время поездки, особенно на длинные расстояния, могут возникнуть непредвиденные ситуации. Например, неожиданно отвалился номерной знак, и водитель может не сразу заметить его отсутствие. Часто, потеряв передний номер, автомобилисты переставляют задний на переднее место, чтобы избежать внимания ГАИ, и продолжают движение до дома.

Однако, как только автомобиль оказывается на дороге без одного из регистрационных знаков, водитель рискует лишиться прав по ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ за "езду без государственных регистрационных знаков". За это нарушение грозит штраф в 5000 рублей или лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев.

Еще один случай — превышение скорости на участках дорожных работ. На автомагистралях, где рабочие часто выполняют незначительные задачи на обочине, такие как уборка или замена бордюрных камней, могут появиться знаки ограничения скорости до 40 км/ч. Хотя основная дорога свободна, водители продолжают ехать на скорости около 110 км/ч.

В результате, если автомобилист не снизит скорость до указанного уровня, он может быть оштрафован за превышение на 60+ км/ч, что грозит лишением прав на срок от четырех до шести месяцев (ч. 4 ст. 12.9 КоАП).

Также случайное нарушение может произойти при повороте налево, когда одно колесо автомобиля задевает встречную полосу. Несмотря на то, что это может показаться мелочью, патруль ДПС может зафиксировать это как нарушение, которое приведет к лишению прав по ст. 12.15 КоАП РФ.

Уточнения

Лишение права управления транспортными средствами — вид наказания, применяемый в Российской Федерации в рамках уголовного и административного законодательства.



