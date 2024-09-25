Залили АИ-100 вместо АИ-92? Узнайте, что на самом деле произойдёт с двигателем

Что будет с двигателем, если в автомобиль залить бензин АИ-100 вместо АИ-92

Автомобильные эксперты и энтузиасты часто спорят о том, как высокооктановое топливо влияет на двигатель. Особенно это касается тех, кто увлечен тюнингом и мечтает превратить свою машину в спорткар. Для таких автолюбителей заливка топлива с более высоким октановым числом, например, АИ-100 вместо рекомендованного, кажется чудодейственным способом увеличить мощность двигателя.

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Моторист одного из специализированных автосервисов в интервью порталу njcar. ru рассказал, что произойдет с двигателем, если вместо АИ-92 залить АИ-100.

Некоторые считают, что бензин АИ-100 может вызвать перегрев двигателя и повредить клапаны, так как якобы выделяет больше тепла при сгорании. Однако это мнение ошибочно. На практике АИ-100 мало чем отличается от обычного АИ-92 или АИ-95, которые используются в большинстве современных автомобилей.

Основное различие между этими видами топлива заключается в октановом числе, которое определяет устойчивость топлива к детонации. Если ваш автомобиль рассчитан на АИ-92, он без проблем "переварит" и АИ-100. Однако заметного прироста мощности не произойдет, так как теплота сгорания у этих видов топлива различается незначительно.

Высокооктановое топливо, такое как АИ-100, предназначено в основном для турбированных двигателей, которые обладают высокой степенью сжатия и специально настроенной системой зажигания. В таких моторах использование АИ-100 оправдано и безопасно.

В обычном автомобиле с обычным двигателем заливка АИ-100 не приведет к значительному увеличению мощности — старый автомобиль не превратится в спорткар.

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей).

