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Как не уснуть за рулём: секреты опытных водителей

Как водителю не уснуть в дороге: проверенные советы
2:13
Авто

Поездки на автомобиле часто оказываются слишком продолжительными и изматывающими. Особенно тяжело становится, когда наступают сумерки: усталость накапливается, и водителю, привыкшему отдыхать в тёмное время суток, грозит опасность уснуть прямо за рулём.

Как водителю не уснуть в дороге: проверенные советы
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Избежать этой ситуации крайне важно. К счастью, опытные автомобилисты знают несколько простых способов, как оставаться бодрым даже при сильной усталости.

Неудобная посадка

Один из проверенных методов — настроить сиденье так, чтобы водителю было неудобно. Это создаёт нагрузку на спину и конечности, что не позволяет расслабиться. Таким образом, водитель будет вынужден оставаться в тонусе, избегая излишнего комфорта, который может привести к засыпанию.

Тонизирующие напитки

Термос с чаем или кофе — отличное подспорье в борьбе с сонливостью. Но не стоит ограничиваться только горячими напитками: холодная вода тоже помогает взбодриться. Контраст температур стимулирует организм и снижает вероятность заснуть.

Кислый лимон

Несколько кусочков лимона способны буквально "разбудить" организм. Его кислый вкус активизирует определённые участки мозга, что помогает сосредоточиться на дороге. Важную роль играет не только вкус, но и запах цитрусового — он тоже действует тонизирующе.

Энергичная музыка

Музыка — отличный способ поддерживать бодрость. Вместо спокойных мелодий, лучше выбрать динамичные танцевальные треки или рок. А если начать подпевать, вероятность заснуть становится ещё меньше.

Общение с пассажиром

Разговор с пассажиром в условиях монотонной дороги — тоже способ избежать засыпания. Главное, чтобы беседа не перерастала в спор, иначе это будет столь же отвлекающим, как и сонное молчание.

Окна нараспашку

Ещё один простой способ — открыть окна. Свежий воздух и прохлада не позволят расслабиться и заснуть, в отличие от использования кондиционера, который не всегда даёт такой же эффект.

Уточнения

Автомоби́ль моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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