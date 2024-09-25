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Как избежать огромных затрат на ремонт старого авто: главные причины продать

7 неисправностей автомобиля, с которыми его выгоднее продать, чем ремонтировать
2:09
Авто

Автомобили с пробегом часто приносят владельцам массу проблем, превращая их эксплуатацию в головную боль. Неопределенность в том, когда и где может произойти поломка, а также сколько денег и времени потребуется на ремонт, заставляет задуматься о целесообразности таких вложений.

7 неисправностей автомобиля, с которыми его выгоднее продать, чем ремонтировать
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В некоторых случаях продажа автомобиля становится гораздо более выгодным решением, чем его ремонт. Портал njcar.ru выделил семь критических неисправностей, при которых лучше избавиться от машины.

Одной из таких ситуаций является ремонт автоматической трансмиссии. Существует мнение, что восстановление АКПП — процедура доступная и единоразовая. Однако полноценный ремонт коробки передач с заменой деталей может стоить до 200 000 рублей. Если сам автомобиль оценивается в 500 000 рублей, такие вложения кажутся нецелесообразными.

Капитальный ремонт двигателя — ещё один сигнал для переосмысления дальнейшего владения автомобилем. Восстановление силового агрегата может обойтись в половину стоимости машины.

Сквозная коррозия кузова — типичная проблема старых автомобилей, и борьба с ржавчиной требует значительных затрат. В некоторых случаях восстановление кузова оказывается слишком дорогостоящим.

Если автомобиль попал в аварию и были повреждены не только внешние панели, но и силовые элементы кузова, такие как лонжероны или стойки крыши, восстановление геометрии обойдется в огромную сумму. Это также весомый повод рассмотреть продажу авто.

Проблемы с электрикой и проводкой могут потребовать колоссальных вложений, особенно на старых автомобилях. Даже опытные мастера не всегда могут гарантировать полное восстановление работы всех систем.

Затопленные автомобили также практически не подлежат восстановлению. Повреждаются все системы машины, а неприятный запах в салоне и возможные неисправности могут появиться в любой момент, что делает ремонт бесполезным.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.
 

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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