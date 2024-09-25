Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт Фазлыева усомнилась в дополнительном финансировании семейной ипотеки
Фишинговые сайты, фальшивые брокеры: как мошенники обманывают пользователей
Сен-Дени мечтает победить Махачева
Допинг-тест Макгрегора показал отрицательный результат
Яичная скорлупа как удобрение: дозировки и советы
Алёна Водонаева оценила слова Киркорова о его ягодицах: чудеса структуры
Когда свекла может быть опасна для здоровья
Актриса Рязанова выступила против съёмок ремейка фильма "Москва слезам не верит"
Россия усиливает защиту аэропортов: 11 миллиардов рублей на антидроновые системы

Когда масло становится врагом двигателя: почему важно соблюдать регламент ТО

Чем грозит длительная эксплуатация автомобиля без замены масла
2:18
Авто

Производители автомобилей и масел постоянно предупреждают о серьезных последствиях, которые могут наступить при несвоевременной замене масла в двигателе. Моторист одного из сервисных центров в интервью порталу njcar. ru объяснил, насколько действительно опасна длительная эксплуатация без обновления смазки.

Чем грозит длительная эксплуатация автомобиля без замены масла
Фото: sigaus. es by SIGAUS, CC BY-SA 4.0

На практике, если срок замены масла превышен даже в два раза, немедленной катастрофы с двигателем не произойдет. Есть примеры, когда водители проезжали более 90 000 километров без замены масла, и их автомобили продолжали работать. Однако важно понимать, что речь идет о старых атмосферных бензиновых двигателях с чугунными блоками, которые славились своей надежностью.

Современные моторы, особенно турбированные, не выдержат такого эксперимента — есть случаи, когда двигатели выходили из строя ещё до первого техобслуживания.

Моторное масло выполняет в двигателе сразу несколько важных функций: оно снижает трение, защищает детали от коррозии, отводит тепло, удаляет нагар и загрязнения, а также выводит продукты износа. Если масло не менять вовремя, оно утрачивает свои свойства. Это приводит к увеличению трения, перегреву, повышенному расходу топлива и риску серьезных поломок. В вязком и загустевшем масле начинают накапливаться отложения, которые могут забить масляные каналы и ухудшить смазку.

Со временем масло теряет свои присадки, а частицы сгоревшего топлива и продуктов износа оседают на поверхностях двигателя. Это приводит к засорению и снижению эффективности смазки. Масляный фильтр, изначально задерживающий эти частицы, со временем перестает справляться, и металлическая стружка начинает циркулировать по системе, нанося дополнительный вред двигателю.

Если игнорировать необходимость замены масла, это может привести к серьезным последствиям — от утечки масла до полного заклинивания двигателя. Поэтому следует строго придерживаться рекомендаций производителя по замене масла, обычно через каждые 10-15 тысяч километров пробега, и не пропускать регламентные ТО.

Уточнения

Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.
 

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Всегда беспроигрышная несладкая выпечка: готовим заливной пирог с капустой

Заливной пирог с капустой — это вкусное и сытное блюдо, которое можно приготовить быстро и легко.

Заливной пирог с капустой: тесто на кефире и майонезе получается очень нежным
Топ-3 самых элегантных и красивых пород собак
Самые красивые породы собак на планете
Почему профессионалы выжидают перед стартом двигателя
Секреты опытного садовода: как заставить деревья плодоносить
Су-35. Безукоризненный российский воздушный хищник из будущего Дмитрий Плотников Как будет выглядеть победа над Украиной, о которой заявил Лавров Любовь Степушова AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина" Олег Володин
Сколько топлива можно перевозить на личном авто без нарушений
Картофельные блины, которые тают во рту: готовьте по простому рецепту
Как выбрать котёнка и не пожалеть: три главных совета
Как выбрать котёнка и не пожалеть: три главных совета
Последние материалы
Алёна Водонаева оценила слова Киркорова о его ягодицах: чудеса структуры
Когда свекла может быть опасна для здоровья
Актриса Рязанова выступила против съёмок ремейка фильма "Москва слезам не верит"
Россия усиливает защиту аэропортов: 11 миллиардов рублей на антидроновые системы
Депутат ЕП Томашевский: Вильнюс допустил ошибку, испортив отношения с Белоруссией
Чем грозит длительная эксплуатация автомобиля без замены масла
Клуб "Сутьеска" из города Фоча поселил баскетболиста в тюрьму
Как сохранить молодость декольте: пять важных этапов ухода
Бывшая солистка "Ленинграда" Вокс давно не общается с Сергеем Шнуровым
Историк моды Александр Васильев пошутил над прохожим в рваных джинсах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.