Когда масло становится врагом двигателя: почему важно соблюдать регламент ТО

Производители автомобилей и масел постоянно предупреждают о серьезных последствиях, которые могут наступить при несвоевременной замене масла в двигателе. Моторист одного из сервисных центров в интервью порталу njcar. ru объяснил, насколько действительно опасна длительная эксплуатация без обновления смазки.
На практике, если срок замены масла превышен даже в два раза, немедленной катастрофы с двигателем не произойдет. Есть примеры, когда водители проезжали более 90 000 километров без замены масла, и их автомобили продолжали работать. Однако важно понимать, что речь идет о старых атмосферных бензиновых двигателях с чугунными блоками, которые славились своей надежностью.
Современные моторы, особенно турбированные, не выдержат такого эксперимента — есть случаи, когда двигатели выходили из строя ещё до первого техобслуживания.
Моторное масло выполняет в двигателе сразу несколько важных функций: оно снижает трение, защищает детали от коррозии, отводит тепло, удаляет нагар и загрязнения, а также выводит продукты износа. Если масло не менять вовремя, оно утрачивает свои свойства. Это приводит к увеличению трения, перегреву, повышенному расходу топлива и риску серьезных поломок. В вязком и загустевшем масле начинают накапливаться отложения, которые могут забить масляные каналы и ухудшить смазку.
Со временем масло теряет свои присадки, а частицы сгоревшего топлива и продуктов износа оседают на поверхностях двигателя. Это приводит к засорению и снижению эффективности смазки. Масляный фильтр, изначально задерживающий эти частицы, со временем перестает справляться, и металлическая стружка начинает циркулировать по системе, нанося дополнительный вред двигателю.
Если игнорировать необходимость замены масла, это может привести к серьезным последствиям — от утечки масла до полного заклинивания двигателя. Поэтому следует строго придерживаться рекомендаций производителя по замене масла, обычно через каждые 10-15 тысяч километров пробега, и не пропускать регламентные ТО.
Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.
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