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Лазейка в ПДД: как не получить штраф за езду по обочине

ГАИ назвала лазейку в законе, которой пользуются хитрые обочечники
2:12
Авто

В ГАИ рассказали о пробеле в правилах дорожного движения, которым активно пользуются водители, предпочитающие объезжать пробки по обочине. В осенний сезон, несмотря на теплую погоду, на федеральных трассах в пригородах продолжаются заторы.

ГАИ назвала лазейку в законе, которой пользуются хитрые обочечники
Фото: flickr.com by Axion23, CC BY 3.0

Одной из причин их возникновения становится практика езды по обочинам, когда водители, стремясь сэкономить время, используют эти участки дороги для объезда.

Как пояснили в ГАИ, некоторые из таких автомобилистов знают, как "легально" обходить ПДД, сообщает naavtotrasse. ru.

Езда по обочине вызывает недовольство у остальных участников движения и может стать поводом для наложения штрафа в размере 1,5 тысячи рублей. При этом нарушение фиксируется как патрулями ГАИ, так и дорожными камерами. Более того, водители знают о 50-процентной скидке на штраф, если он оплачен в течение 20 дней.

Современные навигаторы, показывающие местоположение камер, и уменьшение числа инспекторов на трассах делают этот способ объезда пробок еще более привлекательным для некоторых.

Однако есть и более хитроумный способ избежать серьезного наказания — выезд на встречную обочину. Многие предполагают, что за это нарушение следует лишение прав, но в действительности санкции оказываются мягче. Если водитель, попав в пробку, выезжает на встречную полосу, а затем плавно съезжает на встречную обочину, его ждет стандартный штраф за езду по обочине. Главное — вернуться на свою полосу там, где есть прерывистая разметка и не запрещен обгон.

Этот "пробел" в ПДД позволяет водителям избегать серьезных наказаний, ограничиваясь штрафом в 750 рублей по статье 12.15 КоАП РФ, что с учетом скидки вряд ли нанесет значительный ущерб бюджету. Тем временем, безнаказанность таких действий провоцирует дальнейший рост числа нарушений, когда водители не останавливаются перед нарушителями, пропуская их на обочину.

Уточнения

Термины лево- и правостороннее движение используются для определения способа разъезда встречных транспортных потоков.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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