Лазейка в ПДД: как не получить штраф за езду по обочине

В ГАИ рассказали о пробеле в правилах дорожного движения, которым активно пользуются водители, предпочитающие объезжать пробки по обочине. В осенний сезон, несмотря на теплую погоду, на федеральных трассах в пригородах продолжаются заторы.
Одной из причин их возникновения становится практика езды по обочинам, когда водители, стремясь сэкономить время, используют эти участки дороги для объезда.
Как пояснили в ГАИ, некоторые из таких автомобилистов знают, как "легально" обходить ПДД, сообщает naavtotrasse. ru.
Езда по обочине вызывает недовольство у остальных участников движения и может стать поводом для наложения штрафа в размере 1,5 тысячи рублей. При этом нарушение фиксируется как патрулями ГАИ, так и дорожными камерами. Более того, водители знают о 50-процентной скидке на штраф, если он оплачен в течение 20 дней.
Современные навигаторы, показывающие местоположение камер, и уменьшение числа инспекторов на трассах делают этот способ объезда пробок еще более привлекательным для некоторых.
Однако есть и более хитроумный способ избежать серьезного наказания — выезд на встречную обочину. Многие предполагают, что за это нарушение следует лишение прав, но в действительности санкции оказываются мягче. Если водитель, попав в пробку, выезжает на встречную полосу, а затем плавно съезжает на встречную обочину, его ждет стандартный штраф за езду по обочине. Главное — вернуться на свою полосу там, где есть прерывистая разметка и не запрещен обгон.
Этот "пробел" в ПДД позволяет водителям избегать серьезных наказаний, ограничиваясь штрафом в 750 рублей по статье 12.15 КоАП РФ, что с учетом скидки вряд ли нанесет значительный ущерб бюджету. Тем временем, безнаказанность таких действий провоцирует дальнейший рост числа нарушений, когда водители не останавливаются перед нарушителями, пропуская их на обочину.
Термины лево- и правостороннее движение используются для определения способа разъезда встречных транспортных потоков.
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