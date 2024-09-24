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Как выбрать идеальную подержанную машину для новичка

Важные советы для новичков по выбору подержанного автомобиля
1:52
Авто

Получение водительских прав — это лишь начало долгого пути освоения вождения. После успешного обучения и сдачи экзаменов перед новоиспечёнными водителями встаёт важный вопрос: какую машину выбрать для практики?

Важные советы для новичков по выбору подержанного автомобиля
Фото: freepik.com by tawatchai07, PDM

Мнения разделяются. Одни водители уверены, что стоит покупать новый автомобиль, тогда как другие предпочитают набираться опыта на подержанном. Для тех, кто склоняется ко второму варианту, есть несколько важных рекомендаций, которые помогут сделать правильный выбор.

Безопасность прежде всего

Покупая подержанный автомобиль, важно обратить внимание на состояние всех систем безопасности. Современные авто оснащены такими системами, как антиблокировочная система тормозов (ABS) и система курсовой устойчивости (ESP). Убедитесь, что они функционируют исправно. Также не забудьте проверить ремни безопасности и подушки. Покупка машины с сильно тонированными стёклами — не самая лучшая идея для новичка, так как это может усложнить обзор.

Размер имеет значение

Первое авто для новичка должно быть компактным. Небольшие машины легче управляются, с ними проще парковаться и маневрировать в городских условиях. Большие автомобили, хотя и могут казаться безопаснее, зачастую вызывают у неопытных водителей дополнительные сложности.

Коробка передач: автомат или механика?

Оптимальный выбор — это тот тип коробки передач, с которым водитель уже знаком. Если обучение происходило на автомобиле с автоматической коробкой, то стоит продолжать ездить на таком же типе. А если в автошколе изучалась механическая коробка передач, лучше остановиться на аналогичном авто. Это позволит сохранить уверенность за рулём и избежать стресса.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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