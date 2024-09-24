Ловушка на дороге: когда вас могут оштрафовать, даже если вы следовали указаниям ДПС

Инспектор ГАИ требует нарушить ПДД при остановке машины: вот что нужно ответить

Иногда инспекторы ДПС могут потребовать остановить автомобиль в запрещенных местах, таких как под знаком "Остановка запрещена" (3.27), на пешеходном переходе или на автобусной остановке. Представитель ГАИ в интервью порталу njcar. ru разъяснил, как водителям действовать в таких ситуациях.

Фото: openverse by Ilya Plekhanov, CC BY-SA 4.0

В 1990-е годы подобные ситуации часто использовались инспекторами в корыстных целях. Полицейские могли предложить водителю припарковаться в неположенном месте, например, на автобусной остановке или на газоне. Пока водитель ждал, другой инспектор мог появиться и оштрафовать его за нарушение ПДД. Это было ловушкой, где закон отступал на второй план.

Сегодня ситуация изменилась, но проблема не исчезла. Если инспектор требует припарковаться на полосе для общественного транспорта или в другом запрещенном месте, камеры могут зафиксировать нарушение, и автовладелец получит штраф, даже если инспектор не предъявил претензий на месте. В таких случаях доказать свою невиновность бывает непросто.

Согласно пункту 6.15 ПДД, требования регулировщика (включая инспекторов ГАИ) должны быть выполнены независимо от сигналов светофора или знаков. Это значит, что если инспектор требует остановиться, водитель обязан это сделать, даже если место выбрано с нарушением правил.

Однако сотрудники ДПС должны строго следовать Административному регламенту, который предписывает производить остановку автомобилей с учетом безопасности участников дорожного движения и в соответствии с ПДД.

Пункт 88 регламента разрешает инспекторам останавливать автомобили в любых местах, если это необходимо для предотвращения преступлений, регулировки дорожного потока или устранения угроз. Это даёт им широкие полномочия.

Если вас просят остановиться в запрещенном месте, выполните указание инспектора, но деликатно напомните, что это место не предназначено для остановки по правилам. Чтобы избежать проблем, рекомендуется использовать видеорегистратор, который зафиксирует все события на дороге и поможет защитить себя в случае возникновения споров.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.

