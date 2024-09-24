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Как работают ГАИ и судебные приставы на дорогах? Остерегайтесь этих ситуаций

ГАИ разъяснила, когда судебные приставы могут забрать машину должника прямо на дороге
2:29
Авто

Даже самые ответственные и законопослушные автолюбители могут столкнуться с претензиями судебных приставов, которые часто работают совместно с патрулями ДПС на дорогах. Представитель ГАИ в интервью для портала njcar. ru объяснил, что нужно знать водителю, чтобы не лишиться своего транспортного средства.

ГАИ разъяснила, когда судебные приставы могут забрать машину должника прямо на дороге
Фото: Wikipedia by Bezik, CC BY-SA 4.0

Автомобиль является одним из самых распространенных объектов для погашения долгов, так как его можно быстро и легко продать через аукцион. Именно поэтому работа ГАИ и ФССП на дорогах часто кажется закономерной. Однако не каждое транспортное средство подлежит изъятию.

Для начала процедуры ареста требуется наличие судебного решения.

Если владелец авто является должником — перед банками, государственными органами или частными лицами — и не выполняет свои финансовые обязательства, кредитор обращается в суд. Суд выносит решение в пользу истца, и должнику дается пять дней на добровольное погашение долга.

Если этого не происходит, приставы приступают к обязательным мерам. Однако они не могут действовать без исполнительного листа или до окончания срока добровольного погашения.

Первым делом приставы обращают внимание на банковские счета должника. Если средств на счетах достаточно для погашения долга, дальнейших арестов имущества не производится. Когда долг погашен, все ограничения снимаются, включая запрет на использование имущества.

Если денег на счетах недостаточно, судебные приставы накладывают запрет на регистрационные действия с имуществом. Это означает, что продажа или переоформление машины становится невозможным. Арест транспортного средства и его физическое изъятие — следующий шаг. Для этого приставы снова обращаются в суд за разрешением, а затем взаимодействуют с ГАИ для изъятия машины.

Однако даже при наличии всех документов изъятие может быть затруднено, если автомобиль принадлежит члену семьи должника, используется инвалидом или является единственным источником дохода.

Перед тем как наложить арест, приставы обязаны уведомить должника, направить повестку в суд и попытаться наладить контакт. Если должник не скрывается и готов выплачивать долг даже по частям, риск применения жёстких мер значительно снижается.

Уточнения

Федеральная служба судебных приставов (ФССП России) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по обеспечению установленного порядка деятельности судов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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