Почему ваши дворники скрипят и как это исправить

Почему скрипят дворники и как это исправить

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Стеклоочистители должны легко и бесшумно скользить по стеклянной поверхности, однако на практике нередко возникает неприятный скрип. Если вы заметили такой звук, его ни в коем случае нельзя игнорировать. Это не только раздражающий фактор, но и потенциальная угроза безопасности. Скрип может быть признаком того, что с дворниками возникли серьёзные проблемы: они нуждаются в чистке, перенастройке или даже полной замене, иначе возрастает риск аварийной ситуации на дороге. Что же делать, если стеклоочистители начинают скрипеть?

Фото: unsplash.com by Ezra Jeffrey, PDM

Проверьте крепление стеклоочистителей. Первым делом, нужно снять дворники и проверить их состояние. Часто проблема заключается в попадании посторонних предметов. После очистки дворников их необходимо установить обратно под правильным углом. Очистите стекло. Иногда причиной скрипа является не сами стеклоочистители, а загрязнённое стекло. Грязь на поверхности может вызывать неприятные звуки при движении дворников. В этом случае следует тщательно очистить стекло, используя специализированные средства или домашнюю смесь из соды и уксуса. Замените стеклоочистители. Если предыдущие действия не помогли, скорее всего, настало время заменить дворники на новые. Возможно, они вышли из строя или просто стали слишком старыми для эффективной работы.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

