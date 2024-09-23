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Почему ваши дворники скрипят и как это исправить

Почему скрипят дворники и как это исправить
1:30
Авто

Стеклоочистители должны легко и бесшумно скользить по стеклянной поверхности, однако на практике нередко возникает неприятный скрип. Если вы заметили такой звук, его ни в коем случае нельзя игнорировать. Это не только раздражающий фактор, но и потенциальная угроза безопасности. Скрип может быть признаком того, что с дворниками возникли серьёзные проблемы: они нуждаются в чистке, перенастройке или даже полной замене, иначе возрастает риск аварийной ситуации на дороге. Что же делать, если стеклоочистители начинают скрипеть?

Почему скрипят дворники и как это исправить
Фото: unsplash.com by Ezra Jeffrey, PDM
  1. Проверьте крепление стеклоочистителей. Первым делом, нужно снять дворники и проверить их состояние. Часто проблема заключается в попадании посторонних предметов. После очистки дворников их необходимо установить обратно под правильным углом.
  2. Очистите стекло. Иногда причиной скрипа является не сами стеклоочистители, а загрязнённое стекло. Грязь на поверхности может вызывать неприятные звуки при движении дворников. В этом случае следует тщательно очистить стекло, используя специализированные средства или домашнюю смесь из соды и уксуса.
  3. Замените стеклоочистители. Если предыдущие действия не помогли, скорее всего, настало время заменить дворники на новые. Возможно, они вышли из строя или просто стали слишком старыми для эффективной работы.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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