Кому придётся пересдавать на права? Эксперт ГАИ раскрыл все секреты

ГАИ разъяснила, кого из водителей заставят пересдавать экзамен на права

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Повторная сдача экзамена на получение водительских прав вызывает множество вопросов у водителей. Представитель ГАИ в интервью для портала njcar. ru разъяснил, кто из россиян обязан пересдавать экзамен.

Фото: freepik.com by standret, PDM

Если срок действия водительского удостоверения истек, это не всегда означает необходимость пересдачи. Даже если документ просрочен, экзамен повторно сдавать не требуется. Такое положение закреплено в Постановлении правительства РФ № 1097 от 24 октября 2014 года, пункт 29 главы III. Аналогичная ситуация складывается при повреждении водительских прав или если информация на них стала нечитаемой — экзамен не потребуется.

Также не стоит беспокоиться о пересдаче в случае утери или кражи удостоверения. Даже если у водителя возникли новые медицинские ограничения, повторная сдача экзамена не является обязательной.

Однако, если водитель был лишен права управления автомобилем, пересдача экзамена становится необходимой. Это касается не только тех, кто был пойман за вождением в состоянии алкогольного опьянения, но и других нарушений. Среди них: отказ от медицинского освидетельствования, непропуск машин экстренных служб, нарушение правил на односторонних улицах, выезд на встречную полосу через сплошную, оставление места ДТП и использование спецсигналов без разрешения.

Перед возвратом прав водители обязаны сдать экзамен по ПДД. Также необходимо урегулировать все задолженности по штрафам. В ряде случаев может понадобиться медицинское освидетельствование, чтобы проверить, нет ли новых противопоказаний к вождению.

Лишение водительских прав всегда происходит через суд. У водителя есть 10 дней на обжалование решения. Если это время упущено, постановление вступает в силу, и в течение трех дней водитель должен сдать права в ГАИ. Только после этого начинается отсчет срока лишения.

Уточнения



Водительское удостоверение — документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий .



