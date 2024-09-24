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5 причин, почему вашу машину останавливают чаще других

Что сделать водителю, чтобы ГАИ перестала останавливать машину
2:41
Авто

Причины, по которым сотрудники ДПС останавливают автомобили, не всегда очевидны на первый взгляд. Но почему именно ваша машина оказывается под вниманием инспектора? Представитель ГАИ в интервью порталу njcar. ru раскрыл несколько важных нюансов, которые помогают понять логику действий сотрудников полиции.

Что сделать водителю, чтобы ГАИ перестала останавливать машину
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Нет причин для беспокойства, если ваше транспортное средство попадает под проверку в ходе специальных полицейских операций, таких как масштабный контроль трезвости водителей или если ваша машина схожа с автомобилем, числящимся в угоне. Это вполне объяснимо. Однако, когда среди множества машин на дороге инспекторы выделяют именно ваше авто без видимой причины, возникает ощущение, что они обладают особым чутьем.

В большинстве случаев выбор автомобиля для проверки — это результат многолетнего опыта инспекторов. Как опытный водитель может предсказать действия других участников движения, так и инспекторы интуитивно определяют, какой автомобиль стоит проверить.

Иногда это происходит так быстро, что они сами не могут точно объяснить, что стало решающим фактором. Но есть несколько ключевых признаков, которые точно привлекают внимание.

Во-первых, инспекторы часто останавливают автомобили с яркими элементами модификаций, такими как полная тонировка, громоздкие антикрылья, "кенгурятники" или массивные выхлопные трубы. Такие машины, наряду с более старыми моделями "Жигулей" и бюджетными автомобилями типа LADA, чаще попадают под проверку.

Также водители с детьми в салоне могут быть остановлены для проверки детских кресел, а непристёгнутый водитель или пассажир на переднем сиденье автоматически привлекает внимание. Опытный инспектор может заметить малейшие признаки нервозности у водителя, такие как неестественные движения за рулём.

Машины, которые выбиваются из общего потока — из-за слишком медленного или, наоборот, чрезмерно быстрого движения — также вызывают подозрения. Водители, которые колеблются в полосе или игнорируют неровности дороги, рискуют быть остановленными для проверки. Те, кто едет в одиночку на моделях, популярных среди угонщиков, также под особым контролем.

Даже такие мелочи, как жевание жвачки или ношение солнцезащитных очков в пасмурную погоду, могут стать поводом для проверки на алкоголь.

В ГАИ отметили, что избегая таких "маячков", можно значительно снизить вероятность остановки инспекторами.

Уточнения

Государственная автомобильная инспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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