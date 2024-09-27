Как обычная картошка решит проблему запотевания стёкол

Как избежать запотевания стёкол при помощи картофеля

1:10 Your browser does not support the audio element. Авто

Автовладельцы находят самые неожиданные решения для поддержания комфорта в салоне своих автомобилей. Кто-то использует чайные пакетики, кто-то прищепки или даже старые носки. Однако один из самых неожиданных лайфхаков включает картофель.

Фото: unsplash.com by Ezra Jeffrey, PDM

Но зачем в машине нужна картофелина? Оказывается, этот простой овощ поможет справиться с запотеванием стёкол. Всё дело в том, что сок картофеля создаёт на стеклянной поверхности невидимую плёнку, которая предотвращает появление конденсата.

Как это работает?

Разрежьте сырую картошку пополам и срезом одной из половинок протрите внутреннюю сторону стекла. Когда поверхность высохнет, просто удалите остатки сока мягкой тряпкой из микрофибры. Это создаст долговременную защиту от запотевания.

Этот метод особенно полезен в осенне-зимний период, когда в салоне авто часто образуется повышенная влажность и возникают температурные перепады. Картофельный лайфхак поможет вам избежать таких неприятных явлений и обеспечит чёткий обзор во время вождения.

Уточнения

Вла́жность — показатель содержания воды в физических телах или средах. Для измерения влажности используются различные единицы, часто внесистемные.



