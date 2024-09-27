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Как остановить скольжение коврика в автомобиле

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1:09
Авто

Автомобильные коврики — это важный элемент, защищающий салон автомобиля от грязи, снега и воды. Однако для их эффективной работы коврики должны быть надежно зафиксированы. Если коврик постоянно скользит, это не только неудобно, но и может создавать опасные ситуации при управлении автомобилем. К счастью, проблема легко решается.

Способы закрепить коврик в машине без дополнительных креплений
Фото: Wikipedia by Santeri Viinamäki, CC BY-SA 4.0

Как зафиксировать автомобильный коврик

Не обязательно покупать дорогие коврики с креплениями. Простым и доступным решением станет лента-липучка с клеевым слоем. Скорее всего, понадобится только та часть липучки, на которой расположены маленькие "крючки", поскольку она хорошо прилипает к обшивке пола автомобиля.

Для устранения скольжения коврика выполните следующие шаги:

  • Извлеките коврики из салона автомобиля.
  • Наклейте липучки на нижнюю сторону ковриков.
  • Верните коврики на место.
  • После этого коврик больше не будет скользить, а вы будете уверены в безопасности и надёжной защите салона вашего автомобиля от загрязнений.

 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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