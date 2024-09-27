Какие права у покупателя при покупке неисправного автомобиля

Когда можно вернуть деньги за подержанный автомобиль

3:30 Your browser does not support the audio element. Авто

Покупка подержанного автомобиля всегда сопряжена с рисками. Но что делать, если приобретённое транспортное средство оказалось неисправным? Когда можно вернуть деньги и как это сделать — мирным путём или через суд?

Фото: commons.wikimedia.org by RG72, CC BY-SA 4.0

Автоподборщик Игорь Шагапов пояснил, что вернуть автомобиль с пробегом из-за неисправности можно, но при соблюдении ряда условий. Во-первых, это должно быть прописано в дополнительном соглашении между продавцом и покупателем. Во-вторых, в акте приема-передачи автомобиля должны быть зафиксированы конкретные несоответствия автомобиля заявленным параметрам. В таком случае можно оспорить сделку и вернуть автомобиль, будь то частный продавец или автосалон. Однако без документальных доказательств доказать обсуждение технического состояния автомобиля с продавцом будет практически невозможно.

Важно также правильно оформить договор купли-продажи. Он должен быть напрямую заключён с продавцом, будь то частное лицо, автосалон или перекупщик. Многие перекупщики используют схемы с так называемым "договором на договор" или вписывают покупателя в старый договор от имени предыдущего владельца, что значительно усложняет возврат автомобиля через суд.

Ключевым фактором возврата автомобиля является наличие существенного недостатка, отмечает юрист Юрий Митин. Существенным недостатком считается неисправность, которая делает эксплуатацию автомобиля невозможной или сильно затруднённой. Это может быть поломка двигателя, коробки передач, тормозной системы или другие дефекты, влияющие на безопасность и потребительские свойства автомобиля, не указанные продавцом.

Юрист Амир Хасанов из компании "Ялилов и Партнеры" добавляет, что в соответствии с Законом "О защите прав потребителей", если покупатель не получил полную информацию о товаре, он вправе требовать возмещения убытков. В случае существенного дефекта можно отказаться от договора и потребовать возврата денег и возмещения расходов.

Если обнаружен дефект, первым шагом должно стать обращение к продавцу с письменной претензией. В ней нужно указать неисправность и потребовать возврата денег или замены автомобиля. Срок подачи претензии зависит от обстоятельств. При наличии гарантии претензии можно предъявлять на всём её протяжении. Если гарантия отсутствует, срок подачи претензии составляет два года.

Возврат автомобиля возможен в течение первых 15 дней с момента покупки в случае выявления серьёзных дефектов или при повторяющихся поломках, даже если продавец предложит ремонт. После 15 дней возврат возможен, если ремонт длится более 45 дней или дефект появляется повторно.

Если продавец откажется удовлетворить требования, придётся обратиться в суд. Суд будет оценивать характер дефекта и сроки его выявления и решит вопрос о возврате автомобиля или его замене, а также возмещении расходов покупателя.

Игорь Шагапов рекомендует тщательно проверять автомобиль перед покупкой: заказать отчёт на специализированных ресурсах, провести диагностику у специалистов и проверку на наличие залогов и запретов на регистрационные действия.

Уточнения

Договор купли-продажи — договор, по которому одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определённую денежную сумму (цену) (п. 1. ст. 454 ГК РФ).



