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Как камни в протекторе могут привести к серьёзным поломкам шины

Как застрявшие камни в шинах влияют на их долговечность
1:23
Авто

Начальник отдела технической поддержки клиентов АО "Кордиант" Алексей Стасюк рассказал, чем опасны камни, застрявшие в протекторе шин автомобиля.

Как застрявшие камни в шинах влияют на их долговечность
Фото: commons.wikimedia.org by Holger Casselmann, CC BY-SA 3.0

Часто автомобили используются на различных типах дорог, которые по-разному воздействуют на шины. На гравийных покрытиях или даже при наличии небольшого количества камней существует риск механического повреждения резины. Камни, которые застревают в протекторе, могут казаться безобидными, но они способны стать причиной серьёзной аварии из-за взрыва шины, пояснил эксперт.

Камни, находящиеся в канавках протектора продолжительное время, могут повредить подканавочный слой шины, достигая корда. Попадание влаги и пыли в зону повреждения вызывает процессы, нарушающие сцепление между кордом и резиной, что может привести к расслоению шины.

Долговременная эксплуатация повреждённых шин повышает риск их преждевременного выхода из строя, вплоть до взрыва во время движения автомобиля. Шины с малой остаточной глубиной протектора особенно уязвимы к пробоям от камней и других острых предметов.

Чтобы минимизировать риск повреждений, Алексей Стасюк рекомендует регулярно проверять состояние шин, следить за их износом и своевременно заменять покрышки.

Уточнения

Протектор (от лат  protector — тот, кто прикрывает, защищает) — элемент шины (покрышки) колеса, предназначенный для защиты внутренней части шины от проколов и повреждений, а также для формирования оптимального пятна контакта шины.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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