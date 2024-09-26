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Мотоциклисты требуют справедливых тарифов на платных трассах

В Госдуме обсуждают снижение тарифов для мотоциклов на платных трассах
1:25
Авто

Члены комитета Госдумы по промышленности и торговле предложили Минтрансу РФ снизить стоимость проезда по платным дорогам для мотоциклистов. В настоящее время действует единый тариф для мотоциклов и легковых автомобилей, что в Госдуме считают нелогичным. Мотоциклы, из-за своего небольшого веса, наносят минимальный ущерб дорожному покрытию, сообщает "Коммерсантъ".

В Госдуме обсуждают снижение тарифов для мотоциклов на платных трассах
Фото: Wikipedia by Arpingstone, PDM

Инициатива предполагает выделение мотоциклов в отдельную категорию транспортных средств в тарифной сетке платных дорог. Сейчас мотоциклы включены в тот же класс, что и легковые автомобили (транспортные средства высотой не более двух метров).

Максимальные тарифы для платных дорог были утверждены постановлением Правительства в 2023 году. Документ разделяет транспортные средства на четыре категории в зависимости от их габаритов и количества осей.

Однако, как сообщили в Северо-Западной концессионной компании (СЗКК), операторе трассы М-11 "Нева", технически невозможно выделить мотоциклы в отдельную категорию. На М-11 установлены автоматические датчики, которые определяют категорию транспортного средства на пункте взимания платы.

Ранее стало известно, что осенью будут пересмотрены тарифы на платных трассах в России.

Уточнения

Платная дорога — автомобильная дорога, за проезд по которой с водителей взимается определённая плата. Данная форма оплаты вводится с целью покрытия расходов на строительство и содержание дороги. Часто платными являются скоростные дороги, мосты и туннели.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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