Как правильно подготовить китайский автомобиль к эксплуатации в России

Почему китайские машины требуют особого ухода

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Привычка "сел и поехал", сформировавшаяся за годы эксплуатации иномарок, может обернуться неприятными последствиями, если применить её к только что приобретённому китайскому автомобилю. Эксперты советуют провести несколько обязательных процедур перед первой поездкой на новом китайском авто.

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В течение последних 20 лет россияне покупали автомобили известных брендов, получая полностью готовую к эксплуатации машину. Владельцы лишь меняли масло и фильтры, а в случае поломок могли рассчитывать на гарантийное обслуживание. Однако ситуация изменилась, и сейчас автовладельцам приходится пересматривать свои подходы к обслуживанию, особенно если речь идёт о китайских автомобилях.

Несмотря на амбиции и разнообразие моделей, китайские автомобили не всегда полностью адаптированы к российским условиям эксплуатации. Генеральный директор сети СТО и магазинов "Кореана" и "Китаяна" Михаил Мартынов рекомендует не полагаться на удачу и провести несколько важных процедур перед тем, как отправиться в путь.

Одной из частых проблем китайских автомобилей, таких как Chery и JAC, была недостаточная заливка масла в коробки передач. Хотя производители устранили этот дефект, проверка уровня масла всё равно важна, особенно в условиях российских дорог.

Кроме того, Мартынов подчёркивает важность дополнительной антикоррозийной обработки. Её следует повторять каждые три года, чтобы защитить кузов от влаги и дорожных реагентов. Зимние условия в России могут стать серьёзным испытанием для любого автомобиля, поэтому антикоррозийная защита обязательна.

Китайские автомобили также могут потребовать пересмотра ожиданий в плане надёжности. Проблемы, которые у европейских, корейских и японских автомобилей возникают с возрастом, у "китайцев" могут проявиться уже на ранних стадиях эксплуатации. Это могут быть частые поломки датчиков и уязвимая подвеска, особенно при езде по плохим дорогам.

Важно обратить внимание на качество антикоррозийной обработки. Мартынов не советует доверять эту работу дилерам, так как они зачастую проводят её поверхностно. Лучше обратиться в специализированные сервисы, где мастера используют проверенные составы для защиты металла и лакокрасочного покрытия.

Игнорирование этих рекомендаций может привести к быстрой потере остаточной стоимости автомобиля из-за коррозии. В итоге владелец может быть вынужден продавать автомобиль задолго до выплаты кредита, причём за значительно меньшую сумму.

Ранее стало известно, что за 8 месяцев продажи новых китайских автомобилей в России выросли на 107%.

Уточнения

Подве́ска (система подрессо́ривания для гусеничных транспортных средств или рессо́рное подве́шивание для рельсовых транспортных средств) — совокупность деталей, узлов и механизмов, связывающих корпус машины с опорными элементами (колёсами, катками, лыжами и т. п.). Подвеска предназначена для снижения динамических нагрузок и обеспечения равномерного распределения их на опорные элементы при движении, также служит для повышения тяговых качеств машины.



