Старый, но надежный: почему Toyota RAV4 третьего поколения так популярен

Популярность Toyota RAV4 XA30: причины и проблемы

2:05 Your browser does not support the audio element. Авто

По данным автоэксперта, Toyota RAV4 третьего поколения (XA30) остается востребованной на вторичном рынке, несмотря на возраст. Эти автомобили славятся своей надежностью и редкими серьезными поломками, что поддерживает высокие цены — от 800 000 до 2 500 000 рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Kickaffe (Mario von Berg), CC BY-SA 4.0

RAV4 предлагался с бензиновыми двигателями объемом 2,0 и 2,4 литра, а также с 2,2-литровым дизелем, однако на российском рынке чаще встречаются бензиновые версии. Первоначально кроссовер комплектовался 5-ступенчатой механической коробкой передач, но поздние модификации получили вариаторы и 6-ступенчатую механику.

Третье поколение Toyota RAV4 производилось с 2006 по 2012 годы, с рестайлингами в 2008 и 2010 годах. Особо ценится версия Long после второго рестайлинга.

Силовые агрегаты и трансмиссии RAV4 при условии регулярного технического обслуживания и бережной эксплуатации проявляют высокую надежность. Вариатор может проехать более 150 000 км без капитального ремонта.

Салон Toyota RAV4 может показаться простоватым по современным стандартам, но сохраняет высокую функциональность.

Среди известных проблем моделей этого поколения выделяется рулевая рейка, которая нуждается в замене каждые 50 000 км из-за износа втулок. Это проявляется в стуках и люфте руля при проезде неровностей, но не требует срочного вмешательства.

Еще одним слабым местом является лакокрасочное покрытие (ЛКП), на котором быстро появляются сколы и царапины. Чтобы предотвратить коррозию, эти повреждения следует устранять незамедлительно, а для дополнительной защиты кузова рекомендуется покрытие кварцем или пленкой.

Уточнения

Toyota RAV4 — компактный кроссовер, запущенный в производство в Японии в 1994 году. Первое поколение позиционировалось компанией Toyota как женский автомобиль для активного отдыха, отсюда и происхождение названия (Recreation Active Vehicle), цифра «4» указывает на постоянный полный привод.



