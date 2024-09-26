Лишение прав и крупные штрафы за опасное вождение в России

Лихачам на дорогах могут грозить штрафы и лишение водительских прав — соответствующий законопроект планируется включить в повестку Государственной думы 1 октября.
Инициаторами стали представители ЛДПР, предложившие внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) статью об опасном вождении. Штраф за такие действия составит от 3 000 до 5 000 рублей, а за повторное нарушение водитель может лишиться прав на срок от 1 до 3 месяцев.
Опасное вождение определяют как действия, создающие аварийные ситуации на дорогах. На данный момент отдельного наказания за это нет, тогда как в ряде зарубежных стран за такие правонарушения могут лишать даже свободы.
Кроме того, комитет по государственному строительству предложил ужесточить наказания для рецидивистов, учитывая повышенную общественную опасность подобных нарушений.
Опасное вождение — правонарушение, выделяемое в законодательстве некоторых государств и стран, таких как Великобритания (где закон также определяет как отдельное преступление «причинение смерти в результате опасного вождения») и Канада. С 8 июня 2016 года запрет на опасное вождение вступил в силу в Российской Федерации, где данное правонарушение квалифицируется как административное и наказывается штрафом.
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