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Renault Logan и Sandero вернутся в Россию под новым брендом XCite

Запуск Logan и Sandero на российском заводе без бренда Renault
Авто

"Автозавод Санкт-Петербург", ранее известный как российское производство Nissan, планирует запустить новый проект по выпуску автомобилей зарубежных брендов. На этот раз это будут не китайские модели, а французские Renault Logan и Sandero третьего поколения, сообщает Telegram-канал "Русский автомобиль".

Запуск Logan и Sandero на российском заводе без бренда Renault
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

По информации источника, подготовка к производству этих моделей завершена на 75%, что подтверждается быстрым запуском одноплатформенной LADA Iskra на конвейер.

Согласно инсайдерской информации, Logan и Sandero будут выпускаться в Санкт-Петербурге под маркой XCite, исключая использование брендов Renault или LADA. Проблем с поставкой деталей не ожидается, так как большинство из них уже было решено в рамках подготовки к производству новой LADA Iskra, запуск которой запланирован на начало следующего года.

Источник также отмечает, что возвращение Logan и Sandero в Россию под маркой XCite связано с отсутствием стратегической перспективы в сборке автомобилей Chery. Даже с учетом идей по локализации их производства, полноценного углубления этого процесса пока не предвидится.

Уточнения

Renault Group, Группа «Рено́» — французская автомобилестроительная корпорация, основанная в 1899 году. Штаб-квартира компании расположена в городе Булонь-Бийанкуре, недалеко от Парижа. Входит в Альянс Renault–Nissan–Mitsubishi. В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2022 год Renault заняла 644-е место.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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