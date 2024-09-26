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Как правильно мыть двигатель и не повредить электронику

Как избежать повреждений при мойке двигателя
1:44
Авто

При мойке двигателя автомобиля важно соблюдать осторожность и несколько основных правил, чтобы избежать повреждений электроники, проводов и других элементов. Об этом рассказал директор по сервису "Авилон Mercedes-Benz" Алексей Балашов.

Как избежать повреждений при мойке двигателя
Фото: Wikipedia by Schekinov Alexey Victorovich, CC BY-SA 4.0

Эксперт отметил, что перед началом мойки следует подождать, пока двигатель полностью остынет. Категорически запрещается мыть горячий мотор, так как это может повредить электронику, пластиковые детали и привести к ожогам от горячей воды или пара. Кроме того, необходимо закрыть предохранители, катушки зажигания и другие уязвимые к воде узлы, используя специальные защитные чехлы или полиэтиленовую пленку. Выхлопная труба также должна быть закрыта, чтобы избежать попадания воды внутрь.

Для очистки рекомендуется использовать специализированные моющие средства, которые часто выпускаются в виде концентратов, требующих разведения водой.

Мыть двигатель лучше под средним давлением воды, так как высокое давление может повредить провода и шланги. Балашов предостерегает также от использования пароструйной мойки, поскольку горячий пар и сильное давление могут нанести ущерб электронике, а также вызвать коррозию металлических деталей.

Особое внимание следует уделить тому, чтобы не направлять струю воды на электронные блоки, разъемы и другие чувствительные компоненты. Вода может привести к короткому замыканию и повреждению этих элементов.

После мойки важно тщательно просушить двигатель сжатым воздухом, убедившись, что в разъемах и электронных блоках не осталось влаги.

Уточнения

Автомо́йка — организация, осуществляющая мойку автомобилей и оказывающая сопутствующие услуги (чистку салона, полировку, удаление битумных пятен, мойку двигателя и др.).
Кроме того, автомойками называют аппараты высокого давления (АВД), используемые для мойки автомобилей. Также автомойками называют строения и сооружения для мойки автомобилей.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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