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Как новый рост ставки Центробанка влияет на рынок автокредитов

Дилеры и банки ищут пути стимулирования автокредитования
3:02
Авто

В России регулярно проходят заседания Центробанка РФ, на которых систематически повышается ключевая ставка. Для автомобильной отрасли это ведет к удорожанию автокредитов, что создает сложности как для покупателей, так и для продавцов. На днях ставка увеличилась до 19%, а до конца года прогнозируют её дальнейший рост на 1 процентный пункт. Как это отразится на рынке?

Дилеры и банки ищут пути стимулирования автокредитования
Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Этот вопрос стал ключевым на Открытом диалоге "Автокредитование. Как принять реальность и начать эффективно работать", состоявшемся на 11-й Конвенции РОАД в Санкт-Петербурге.

"Доля автокредитов на новые автомобили точно снизится, потому что ключевая ставка напрямую влияет на стоимость кредита, а значит, и на размер ежемесячного платежа, — сказал Сергей Вайнер, директор по развитию ГК "Автополе". — Пока деньги дорожают, доля автокредитования будет падать, но на автомобили с пробегом, напротив, она будет расти".

Его поддержал Денис Кириллов из ГК "Эксперт Авто":

"Автокредитование сохранится, но сумма кредита уменьшится, а люди будут стремиться увеличить первоначальный взнос, чтобы снизить ежемесячные выплаты. При этом дистрибьюторы продолжат конкурировать, предлагая новые способы стимулирования спроса".

Он отметил, что несмотря на постоянное повышение ставки ЦБ, объем автокредитования не сократился ни разу. Напротив, тенденция его увеличения продолжается.

Сергей Вайнер также поднял вопрос о кредитах с остаточным платежом, которые обсуждаются уже много лет, но пока безрезультатно.

"Никто не хочет брать на себя ответственность за прогноз стоимости автомобилей в будущем, — отметил он. — Тем не менее, это мощный инструмент для снижения платежей".

Вячеслав Дронов из "Экспобанка" согласился с этим, добавив, что многие банки уже предлагают программы с остаточным платежом, хотя спрос на них был невысок.

"Возможно, сейчас это станет актуальной программой", — отметил он.

Независимый эксперт Георгий Вихров, не участвовавший в обсуждении, поделился своим мнением:

"Большинство китайских дистрибьюторов активно поддерживают свои марки, предлагая кредиты под более низкие ставки — около 10-12%, часто с выгодными условиями рассрочки. Это позволяет удерживать высокий уровень продаж, особенно на китайские автомобили, где доля автокредитов может доходить до 90% по отдельным моделям".

Ирина Попова из "Экспобанка" отметила, что предсказать будущее автокредитования сложно:

"Продажи зависят от субсидий производителей. В случае с автомобилями с пробегом всё будет определяться качественной работой банков и дилеров, которые, как на рыбалке, должны работать с клиентами, чтобы добиться успеха".

Уточнения

Ключевая ставка Банка России (англ   lang="en">The key rate of the Bank of Russia) — основной инструмент денежно-кредитной политики, проводимой Банком России.
Ключевая ставка играет информационно-сигнальную роль и характеризует направленность денежно-кредитной политики. В зависимости от того, какие операции Банк России проводит по ключевой ставке, денежно-кредитная политика может быть жёсткой или мягкой. К ключевой ставке приравниваются минимальная процентная ставка на аукционах РЕПО Банка России на срок одна неделя или максимальная процентная ставка на депозитных аукционах Банка России на срок одна неделя. 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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