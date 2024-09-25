Как правильно проводится досмотр автомобиля: объяснение от МВД

На вопрос, обязаны ли присутствовать понятые при досмотре автомобиля сотрудниками ГАИ, ответил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
Черников разъяснил, что если досмотр автомобиля проводится в рамках обеспечения административного правонарушения (то есть проверяется автомобиль без нарушения его конструктивной целостности для поиска предметов, связанных с нарушением), то это регулируется статьей 27.9 КоАП РФ. Согласно этой статье, досмотр должен осуществляться уполномоченными должностными лицами с присутствием двух понятых или с использованием видеозаписи.
Таким образом, если ведется видеозапись, то присутствие понятых не является обязательным.
Видеоза́пись — электронная технология записи визуальной информации, представленной в форме видеосигнала или цифрового потока видеоданных, на физический носитель с целью сохранения этой информации и возможности последующего её воспроизведения и отображения на экране. Результатом видеозаписи является видеограмма или видеофонограмма.
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