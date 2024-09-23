Производство нового российского электромобиля e-Largus стартует в конце сентября

"АвтоВАЗ" планирует запуск производства электромобиля e-Largus в Ижевске

0:53 Your browser does not support the audio element. Авто

В планах "АвтоВАЗа" в конце сентября запустить производство отечественного электромобиля e-Largus. Об этом в начале месяца сообщил вице-президент компании по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак.

Фото: Wikipedia by Dogs.barking.duster.rolling, CC BY-SA 4.0

Производство наладят на заводе "АвтоВАЗ" в Ижевске. Пятиместный универсал Largus будет иметь запас хода 400 километров.

В семействе электромобилей e-Largus будут представлены пассажирские и коммерческие универсалы с разными батареями и разной грузоподъёмностью.

Максимальная скорость автомобиля составит 145 километров в час (ограничена электроникой), а разгон до 100 км/ч займёт менее 10 секунд.

Уже на первом этапе производства доля комплектующих российского производства превысит 50%.

Уточнения

Эле́ктромоби́ль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями (электропривод) с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумулятор).





Акционе́р — владелец акций, участник акционерного общества, имеющий право на получение прибыли от его деятельности (дивидендов).

