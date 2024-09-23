Производство нового российского электромобиля e-Largus стартует в конце сентября

В планах "АвтоВАЗа" в конце сентября запустить производство отечественного электромобиля e-Largus. Об этом в начале месяца сообщил вице-президент компании по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак.
Производство наладят на заводе "АвтоВАЗ" в Ижевске. Пятиместный универсал Largus будет иметь запас хода 400 километров.
В семействе электромобилей e-Largus будут представлены пассажирские и коммерческие универсалы с разными батареями и разной грузоподъёмностью.
Максимальная скорость автомобиля составит 145 километров в час (ограничена электроникой), а разгон до 100 км/ч займёт менее 10 секунд.
Уже на первом этапе производства доля комплектующих российского производства превысит 50%.
Эле́ктромоби́ль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями (электропривод) с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумулятор).
Акционе́р — владелец акций, участник акционерного общества, имеющий право на получение прибыли от его деятельности (дивидендов).
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