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Голландец с удовольствием ездит на своей любимой "Ладе-2107" по дорогам страны

Как голландец рассекает на любимой "Ладе-2107" по автодорогам страны
1:31
Авто

Владелец "Лады-2107" проехал уже более 600 тысяч километров по нидерландским дорогам. Однако расставаться с любимой "семеркой" 1988 года выпуска не планирует, сообщает AutoWeek. 

Как голландец рассекает на любимой "Ладе-2107" по автодорогам страны
Фото: autoweek.nl is licensed under Free More info

"Семерка" не единственное транспортное средство у героя истории, у него также есть "четверка". Модели приглянулись из-за стильной решетки радиатора. Владелец рассказывает, что постоянно ловит удивленные взгляды прохожих.

Основная причина, по которой голландец купил свою первую "Ладу", доступная цена. Нико Кейсмаат мог позволить себе только такую машину, а со временем понял, что приобрел надежное авто. Он утверждает, что несмотря на поломки, на этой "Ладе" всегда вернется домой.

Недавно Нико побывал на техобслуживании, и механик был поражен. Оказалось, что ему редко приходилось работать с автомобилями такого возраста, особенно с такими "Ладами". Несмотря на все проблемы, мастер признал, что этот автомобиль собран очень просто и надежно.

Хотя у машины было множество недостатков, автоцентр пришел к выводу, что она все еще неплохо ездит. Мощность достаточная, переключатели работают, и вибрации минимальны. Поэтому автомобиль прослужит еще долго, несмотря на износ.

А Нико вернулся на своей любимой "Ладе" домой, довольный и уверенный в завтрашнем дне.

Уточнения

ВАЗ-2107 «Жигули» (LADA 2107) — советский и российский заднеприводный автомобиль II группы малого класса, с кузовом типа седан, выпускался на ОАО «Волжский автомобильный завод/АвтоВАЗ» с 11 марта 1982 года по 17 апреля 2012 года.
 

Механик — квалифицированный рабочий, имеющий профессиональное образование и занятый обслуживанием, ремонтом технических средств.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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