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4 бюджетных способа улучшить свет фар и избежать штрафа

ГАИ назвала 4 способа законно и недорого улучшить свет оптики автомобиля
2:19
Авто

Многие водители сталкиваются с проблемой недостаточного освещения дороги, особенно в темное время суток. Стандартные фары часто не обеспечивают достаточного света, что особенно затрудняет обзор обочин. Однако при попытке улучшить оптику, используя нештатные лампы или нелегальные модификации, автомобилисты рискуют получить штраф в размере 500 рублей по части 3 статьи 12.5 КоАП РФ.

ГАИ назвала 4 способа законно и недорого улучшить свет оптики автомобиля
Фото: Wikipedia by Ford Motor Company, CC BY 2.0

Представитель ГАИ в интервью порталу njcar.ru назвал несколько легальных и доступных способов улучшить освещение автомобиля.

Первым и самым простым методом является полировка фар. Со временем фары покрываются микротрещинами и сколами, которые снижают светопропускную способность. Полировка позволяет временно улучшить ситуацию, но эффект держится недолго — через несколько месяцев фары снова мутнеют.

Другой популярный способ — чистка фар изнутри. Со временем внутри фар может накапливаться пыль и грязь, особенно если автомобиль с большим пробегом и оптика имеет разборную конструкцию. Разборка и очистка отражателей и линз улучшит яркость света. Важно также проверить состояние электрических контактов — если они окислились, это может стать причиной слабого света.

Третий метод, который поможет улучшить свет — это установка электронного блока для стабилизации напряжения. В некоторых случаях разница в напряжении на аккумуляторе и на клеммах фар может достигать 0,3 вольта или более, что снижает яркость света. Специальные блоки позволяют направить питание напрямую от аккумулятора к фарам, устраняя проблему.

Для некоторых автомобилей доступен лёгкий тюнинг фар. Например, владельцы корейских машин могут улучшить освещение, сняв защитный колпачок с лампы внутри блок-фары. Это не приведет к ослеплению встречных водителей, так как светотеневая граница остаётся неизменной, но свет станет ярче.

Эти методы помогают улучшить качество освещения без нарушений законодательства и без необходимости устанавливать дорогие компоненты.

Уточнения

Фа́ра (по названию греческого острова «Фарос», знаменитого в древности своим маяком) — источник направленного света с отражателем, установленный в передней части транспортного средства и предназначенный для освещения дороги и окружающей местности.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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