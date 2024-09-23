Что скрывают производители: почему ваша машина начнёт ломаться после 80 000 км

Водители стали массово избавляться от автомобилей после 80 000 км пробега

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Когда одометр приближается к отметке 100 000 км, у многих водителей срабатывает инстинкт срочно продавать автомобиль. Это неписаное правило автолюбителей, основанное на страхе перед внезапными поломками и дорогостоящим ремонтом.

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Эксперт портала njcar. ru объяснил, почему именно эта цифра вызывает беспокойство, и как современные автомобили связаны с понятием "запрограммированного старения".

Главная причина, по которой водители стремятся продать автомобиль до 100 000 км, заключается в том, что автопроизводители часто планируют основные техобслуживания именно к этой отметке. Например, замена ремня ГРМ, жидкостей в АКПП и других важных узлов часто производится на этой стадии.

Официальные сервисные центры известны своими высокими ценами, что толкает автовладельцев избавляться от машины, чтобы избежать этих расходов. Маркетинговые ходы производителей, вроде гарантии на 3 года или 100 000 км, только усиливают это стремление.

Концепция "запрограммированного старения" подразумевает, что автомобиль исправно работает только в гарантийный период. После достижения определённого пробега компоненты, такие как двигатель или коробка передач, начинают ломаться. Это вынуждает водителей либо вкладываться в дорогостоящий ремонт, либо покупать новое авто.

Дополнительная проблема в том, что гарантия часто не распространяется на элементы, которые наиболее подвержены износу, например, детали подвески. Поэтому даже если автомобиль находится на гарантии, ремонт многих узлов придётся оплачивать самостоятельно.

Современные машины с малообъёмными двигателями, вариаторами и роботизированными трансмиссиями могут начать выходить из строя задолго до 100 000 км, что делает продажу ещё более разумным решением для некоторых водителей.

Таким образом, для многих владельцев критическая отметка снижается до 80 000 км, чтобы избежать дорогостоящих ремонтов и продать автомобиль в максимально выгодный момент.

Уточнения

Гара́нтия является одним из способов обеспечения исполнения обязательств одним субъектом перед другим(-и).

Как маркетинговый инструмент гарантия является показателем соответствия товара заявленным к продаже потребительским свойствам.

