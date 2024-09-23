Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Терапевт: низкое давление может говорить о болезнях щитовидной железы
Волочкова признала свои ошибки перед дочкой: жаль, что нельзя ничего изменить
Развитые цивилизации перегреют свои планеты в течение 1000 лет
Как чай мешает усвоению питательных веществ
В Мюнхене стартовал 189-й по счёту пивной фестиваль Oktoberfest
Юрий Лоза высказался в защиту теории Чарльза Дарвина
Забота о коже начинается с вашего дома: что нужно изменить
Проволочник и как с ним бороться: советы для дачников
Прыжки со скакалкой помогут накачать массивные икры

Перелив масла — скрытая угроза для вашего автомобиля: как избежать проблем

7 примеров, как водители убивают двигатель, меняя моторное масло
2:06
Авто

Многие водители считают замену масла простой процедурой, что побуждает их проводить её самостоятельно. Однако, как рассказал эксперт портала njcar. ru, даже при использовании качественных материалов можно столкнуться с серьёзными проблемами и нанести вред двигателю.

7 примеров, как водители убивают двигатель, меняя моторное масло
Фото: sigaus. es by SIGAUS, CC BY-SA 4.0

Одной из самых распространённых ошибок является перелив масла. Если уровень масла превышен, коленвал может начать соприкасаться с ним, что приведёт к вспениванию масла, его загустеванию и выдавливанию сальников. В каждом двигателе есть критическая отметка уровня масла, которую нельзя превышать.

Ещё одна распространённая ошибка — использование самодельных устройств для откачки отработанного масла вместо слива через специальное отверстие. Это может оставить часть старого масла в двигателе, что со временем вызовет проблемы.

Также водители могут по ошибке открутить пробку слива масла на коробке передач, а не на двигателе. Это оставляет коробку передач без масла, а двигатель — с избыточным его количеством, что приведёт к серьезным поломкам.

Опасности могут таиться даже в таких мелочах, как неплотно закрученная сливная пробка. После замены необходимо тщательно проверять уровень масла, чтобы избежать потенциальной катастрофы.

Не менее важна правильная установка масляного фильтра. Если фильтр установлен неправильно или не смазано уплотнительное кольцо, может начаться утечка масла, что может нанести серьёзный ущерб двигателю.

Открытая крышка маслозаливной горловины во время замены масла — ещё одна потенциальная угроза, так как через неё в двигатель может попасть пыль и мусор.

Кроме того, многие автовладельцы пренебрегают своевременной заменой масла, ориентируясь на рекомендованные производителем интервалы. Однако эксперты советуют сокращать эти интервалы до 7-8 тысяч километров пробега, чтобы продлить срок службы двигателя, особенно если автомобиль эксплуатируется в городских условиях.

Уточнения

Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Секрет ресторанных голубцов: простой трюк для сочности и мягкости

Добавив немного сала в фарш для голубцов, вы получите невероятно сочное блюдо, которое порадует всех за столом.

Как выбрать капусту для голубцов и добиться идеальной мягкости
Татьяна Бакальчук анонсировала расширение логистической сети Wildberries
Wildberries продолжает удивлять: стали известны нововведения
Пять устаревших элементов в интерьере, от которых стоит избавиться, чтобы дом выглядел современно
Уход за яблонями и грушами: что сделать осенью для сладкого урожая
Виктор Добронравов сыграл неудобного человека Анжела Якубовская Неплохо быть женой Наполеона, даже в роли его вдовы Сергей Лебедев Бушмены увидели динозавров прежде европейцев Игорь Буккер
Основные признаки проблем с маслом в коробке передач, которые нельзя игнорировать
Качество материалов и шума: что важно знать о китайских шинах
Как устранить коррозию на авто без визита в сервис
Как устранить коррозию на авто без визита в сервис
Последние материалы
Проволочник и как с ним бороться: советы для дачников
7 примеров, как водители убивают двигатель, меняя моторное масло
Прыжки со скакалкой помогут накачать массивные икры
Садальский высказался о 43-х банковских счётах Тимура Иванова
Творожный десерт с грушей и дыней: вкусно и просто
Танцы гиббонов: что они значат для приматов
Терапевт Леонтьева: шоколад и недостаток сна провоцируют мигрень
Россия упрочила отношения с одним из ведущих государств Африки
Собчак высмеяла грозу квадроберов Мию Бойку, которую раскритиковали в Госдуме
Какие продукты опасно есть на завтрак
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.