Перелив масла — скрытая угроза для вашего автомобиля: как избежать проблем

7 примеров, как водители убивают двигатель, меняя моторное масло

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Многие водители считают замену масла простой процедурой, что побуждает их проводить её самостоятельно. Однако, как рассказал эксперт портала njcar. ru, даже при использовании качественных материалов можно столкнуться с серьёзными проблемами и нанести вред двигателю.

Фото: sigaus. es by SIGAUS, CC BY-SA 4.0

Одной из самых распространённых ошибок является перелив масла. Если уровень масла превышен, коленвал может начать соприкасаться с ним, что приведёт к вспениванию масла, его загустеванию и выдавливанию сальников. В каждом двигателе есть критическая отметка уровня масла, которую нельзя превышать.

Ещё одна распространённая ошибка — использование самодельных устройств для откачки отработанного масла вместо слива через специальное отверстие. Это может оставить часть старого масла в двигателе, что со временем вызовет проблемы.

Также водители могут по ошибке открутить пробку слива масла на коробке передач, а не на двигателе. Это оставляет коробку передач без масла, а двигатель — с избыточным его количеством, что приведёт к серьезным поломкам.

Опасности могут таиться даже в таких мелочах, как неплотно закрученная сливная пробка. После замены необходимо тщательно проверять уровень масла, чтобы избежать потенциальной катастрофы.

Не менее важна правильная установка масляного фильтра. Если фильтр установлен неправильно или не смазано уплотнительное кольцо, может начаться утечка масла, что может нанести серьёзный ущерб двигателю.

Открытая крышка маслозаливной горловины во время замены масла — ещё одна потенциальная угроза, так как через неё в двигатель может попасть пыль и мусор.

Кроме того, многие автовладельцы пренебрегают своевременной заменой масла, ориентируясь на рекомендованные производителем интервалы. Однако эксперты советуют сокращать эти интервалы до 7-8 тысяч километров пробега, чтобы продлить срок службы двигателя, особенно если автомобиль эксплуатируется в городских условиях.

Уточнения

Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.

