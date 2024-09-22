Номера для избранных: как на дороге узнать высокопоставленных чиновников

В ГАИ рассказали, как расшифровываются блатные автомобильные номера

2:29 Your browser does not support the audio element. Авто

Многие автомобилисты замечали на дорогах необычные государственные номера на автомобилях чиновников, бизнесменов или представителей силовых структур. В интервью для портала njcar. ru представитель ГАИ раскрыл суть таких номеров и объяснил, как их можно расшифровать.

Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов, CC BY-SA 4.0

Появление "блатных" номеров связано с желанием продемонстрировать статус владельца. Некоторые водители полагают, что такие номера дают привилегии на дороге, и инспекторы ДПС предпочитают не останавливать автомобили с такими знаками. Исторически эти номера появились для обозначения на дороге выдающихся людей, таких как космонавты, депутаты или учёные. Например, Валентина Терешкова имела номер 0006 ММО, а Алексей Леонов — 0011.

Сегодня специальные серии номеров используются для силовых ведомств и высокопоставленных лиц. Например, серия ААА предназначена для ФСО, а ВАА — для сотрудников администрации Президента. Популярны также номера вида А***МР97, которые ассоциируются с высокопоставленными чиновниками. Несмотря на введение правил, запрещающих бронирование таких номеров с 2008 года, они продолжают существовать в скрытых формах.

Кроме "блатных", набирают популярность так называемые "привлекательные" номера, которые не дают владельцам особых прав, но пользуются спросом. Это номера типа ВОР99, КМР77 или *076**76. В свою очередь, номера серии АКР177, ВКР177 и ЕКР177, ранее предназначенные для сотрудников ГАИ и полиции, стали доступны для частных лиц.

Номера АМР77, ранее принадлежавшие центральной автобазе МВД, теперь также можно приобрести на рынке. Самыми престижными считаются номера первой сотни А0**МР77, которые обладают высокой рыночной стоимостью. АМО77 — номера, ассоциирующиеся с мэрией Москвы.

Интересно, что этот перечень номеров постоянно меняется: одни серии становятся доступными для широкой аудитории, а другие уходят в тень.