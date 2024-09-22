Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Канада бросает вызов Китаю: новый завод по переработке РЗМ откроется на этой неделе
Туристы не смогут драться в магазинах Дубая за новые айфоны
В ГАИ рассказали, как расшифровываются блатные автомобильные номера
Как выбрать капусту для голубцов и добиться идеальной мягкости
Почему косметические бренды продолжают использовать силиконы в своих продуктах
Как правильно хранить выпечку: советы для долгой свежести
BMJ Open: информация о килокалориях уменьшает потребление алкоголя на 18%
Как приготовить хрустящие драники с золотистой корочкой
Жарка грибов с луком: как сделать блюдо сочным и ароматным

Эти ошибки могут стоить вам 3000 рублей: как ДПС используют замаскированные знаки

ГАИ придумала новую ловушку для водителей с несоответствием знаков и разметки
2:05
Авто

В последние годы сообщения о хитроумных методах, используемых ГАИ и эвакуаторами для увеличения числа штрафов, встречаются всё реже, но это не значит, что водителям стало проще избегать проблем. В интервью порталу njcar.ru автоюрист рассказал о новом способе "развода" автомобилистов, который активно используется сотрудниками ДПС.

ГАИ придумала новую ловушку для водителей с несоответствием знаков и разметки
Фото: Wikipedia by Илья Шевченко, CC BY-SA 4.0

Один из таких методов — установка так называемых "скрытых" знаков 3.27 и 3.28 (запрет остановки и стоянки), которые замаскированы за деревьями или конструкциями. Водители зачастую просто не замечают их, что приводит к нарушению правил. Кроме того, аналогичные ловушки могут возникать в зонах ремонтных работ, где дорожное движение организовано специально для увеличения количества нарушений.

В таких местах сотрудники ГАИ патрулируют чаще, а эвакуаторы мониторят ситуацию, чтобы сразу забрать автомобили нарушителей.

Наиболее распространённая ситуация — противоречие между знаками и дорожной разметкой. Например, на асфальте может быть размечена парковочная зона, но перед ней установлен знак 3.27, запрещающий остановку. Несмотря на наличие разметки, знак имеет приоритет в соответствии с Правилами дорожного движения.

Это значит, что водитель, припарковавший автомобиль под таким знаком, нарушает правила и может быть оштрафован на 3000 рублей (статья 12.19 КоАП РФ), а его машина эвакуирована на штрафстоянку.

Особенно часто такие несоответствия можно встретить в местах массового отдыха, где знаки намеренно скрыты для создания удобных условий для эвакуации автомобилей в выходные дни. В эти периоды на центральных улицах меньше нарушителей, что делает подобные зоны идеальными для работы эвакуаторов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Как одна деталь на чемодане может уберечь ваши данные: совет от стюардессы

Стюардесса рассказала, что пассажирам следует переворачивать вкладыш с личными данными на обратную сторону.

Стюардесса раскрыла необычный способ повысить безопасность в путешествиях
Хозяйки рассказали, как сохранить чистоту окон на несколько месяцев
Раскрыт способ продлить чистоту окон на несколько месяцев с помощью простого раствора
Лавровый лист вместо химии: как избавиться от тараканов натуральным способом
Секрет ресторанной яичницы: добавьте воду и удивитесь результату
Вместо крылатой ракеты JASSM-XR Пентагон обещает Киеву AGM-154 JSOW Дмитрий Плотников Почему Hamster Combat выплатит только 2000 рублей за полгода "тапания" Олег Володин
Чемодан в плёнке: стоит ли прибегать к такой мере предосторожности?
5 идеальных деревьев для посадки вокруг выгребной ямы
Новый стандарт красоты: чем аквапилинг покорил мир ухода за лицом
Новый стандарт красоты: чем аквапилинг покорил мир ухода за лицом
Последние материалы
Как правильно хранить выпечку: советы для долгой свежести
Почему косметические бренды продолжают использовать силиконы в своих продуктах
BMJ Open: информация о килокалориях уменьшает потребление алкоголя на 18%
Как приготовить хрустящие драники с золотистой корочкой
Жарка грибов с луком: как сделать блюдо сочным и ароматным
Саудовская Аравия готова принять 2 миллиона российских туристов к 2030 году
К концу года молочная продукция может подорожать на 30-50%
ГАИ придумала новую ловушку для водителей с несоответствием знаков и разметки
Британские ученые испытали инновационный метод борьбы с раком костей
Хирург Краюшкин: подобрать размер и форму импланта для увеличения груди помогает ИИ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.