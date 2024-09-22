Эти ошибки могут стоить вам 3000 рублей: как ДПС используют замаскированные знаки

ГАИ придумала новую ловушку для водителей с несоответствием знаков и разметки

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В последние годы сообщения о хитроумных методах, используемых ГАИ и эвакуаторами для увеличения числа штрафов, встречаются всё реже, но это не значит, что водителям стало проще избегать проблем. В интервью порталу njcar.ru автоюрист рассказал о новом способе "развода" автомобилистов, который активно используется сотрудниками ДПС.

Фото: Wikipedia by Илья Шевченко, CC BY-SA 4.0

Один из таких методов — установка так называемых "скрытых" знаков 3.27 и 3.28 (запрет остановки и стоянки), которые замаскированы за деревьями или конструкциями. Водители зачастую просто не замечают их, что приводит к нарушению правил. Кроме того, аналогичные ловушки могут возникать в зонах ремонтных работ, где дорожное движение организовано специально для увеличения количества нарушений.

В таких местах сотрудники ГАИ патрулируют чаще, а эвакуаторы мониторят ситуацию, чтобы сразу забрать автомобили нарушителей.

Наиболее распространённая ситуация — противоречие между знаками и дорожной разметкой. Например, на асфальте может быть размечена парковочная зона, но перед ней установлен знак 3.27, запрещающий остановку. Несмотря на наличие разметки, знак имеет приоритет в соответствии с Правилами дорожного движения.

Это значит, что водитель, припарковавший автомобиль под таким знаком, нарушает правила и может быть оштрафован на 3000 рублей (статья 12.19 КоАП РФ), а его машина эвакуирована на штрафстоянку.

Особенно часто такие несоответствия можно встретить в местах массового отдыха, где знаки намеренно скрыты для создания удобных условий для эвакуации автомобилей в выходные дни. В эти периоды на центральных улицах меньше нарушителей, что делает подобные зоны идеальными для работы эвакуаторов.