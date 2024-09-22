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Штраф за чужую эмблему: как значок премиум-бренда может оставить вас без машины

ГАИ разъяснила, какой штраф грозит за замену шильдика на машине
1:39
Авто

Некоторые автомобилисты, стремясь улучшить внешний вид своего авто, идут на хитрость и устанавливают значки премиум-брендов на недорогие машины. Такая практика становится всё более популярной среди тех, кто хочет произвести впечатление на дороге, но не готов к затратам на дорогие автомобили

ГАИ разъяснила, какой штраф грозит за замену шильдика на машине
Фото: commons.wikimedia.org by Скиф-Керчь, CC BY-SA 4.0

Замена или снятие заводских эмблем может быть продиктована разными причинами, в том числе желанием выделиться. Водители устанавливают эмблемы люксовых марок вроде Lexus, Audi или BMW на бюджетные модели, надеясь придать автомобилю более престижный вид. Но это может вызвать серьёзные проблемы, особенно в случаях, когда машина с поддельным значком становится участником ДТП.

Свидетели, не разбирающиеся в автомобильных марках, могут неправильно идентифицировать машину, предоставив полиции ложную информацию о виновнике аварии.

С юридической точки зрения российские законы не запрещают замену заводских эмблем напрямую. Однако любое вмешательство в конструкцию автомобиля, особенно если оно затрагивает важные элементы безопасности, должно быть согласовано с ГАИ. Например, установка другого логотипа, который заменяет часть радиаторной решётки или рулевого колеса, может повлиять на работу подушек безопасности и других систем безопасности.

В таких случаях автомобилисту грозит штраф в размере 500 рублей согласно статье 12.5 КоАП РФ, а также предписание устранить нарушение и пройти повторный техосмотр.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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