Почему нельзя сразу глушить двигатель после поездки? Водители совершают серьёзную ошибку

Автомеханик объяснил, почему даже атмосферный мотор опасно глушить сразу после поездки

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Большинство автомобилистов, спеша по своим делам, часто совершают одну и ту же ошибку: быстро паркуются, мгновенно вытаскивают ключ зажигания и уходят. Это кажется обычной практикой, но, как рассказывает владелец сервисного центра в интервью порталу njcar. ru, такая торопливость может существенно навредить автомобилю. Особенно это актуально для современных машин с турбированными двигателями и системой прямого впрыска.

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Эти двигатели подвергаются серьёзным нагрузкам во время эксплуатации, особенно при высоких оборотах (3-4 тысячи и выше). Компоненты двигателя нагреваются до высоких температур, и правильное охлаждение достигается за счёт циркуляции масла и охлаждающей жидкости, которые прокачиваются по системе с помощью насосов.

Важно отметить, что не только двигатель, но и автоматическая трансмиссия может перегреваться. Если заглушить машину сразу после напряжённой поездки, насосы перестают работать, что приводит к нарушению циркуляции масла и охлаждающей жидкости. Это может привести к локальному перегреву, образованию пузырьков газа и ухудшению смазки, что в дальнейшем чревато серьёзными поломками.

Агрессивный стиль вождения, характерный для многих владельцев премиальных автомобилей, также усугубляет проблему. Резкие ускорения и торможения создают дополнительную нагрузку на все системы автомобиля. В гоночных условиях после заезда гонщики всегда делают охлаждающий круг, чтобы двигатель успел остыть. Но в обычных городских условиях многие водители игнорируют этот важный шаг.

Даже если у вас простой атмосферный двигатель без турбонаддува, игнорирование режима холостого хода перед выключением мотора может привести к перегреву масла и ухудшению его смазывающих свойств. Чтобы избежать подобных проблем, достаточно дать двигателю поработать на холостом ходу хотя бы 10-20 секунд после интенсивной езды. Это позволит системе остыть и предотвратит возможные поломки.

Уточнения

Дви́гатель - устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу. Термин мотор заимствован в первой половине XIX века из немецкого языка (нем. Motor - "двигатель", от лат. mōtor - "приводящий в движение") и преимущественно им называют электрические двигатели и двигатели внутреннего сгорания.

