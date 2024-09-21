Volkswagen разрабатывает системы безопасности для участников дорожного движения

Раскрыта одна из технологий безопасности VW в будущем

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Volkswagen разрабатывает функции помощи водителю, которые призваны повысить безопасность не только пассажиров автомобиля, но и уязвимых участников дорожного движения, пишет Auto Express.

Фото: Wikipedia by The Car Spy, CC BY 2.0

Если водитель уснул за рулем, либо ему потребовалась неотложная медицинская помощь, то срабатывает система экстренной помощи VW.

Как только система обнаруживает, что на рулевом колесе не было никаких нажатий более 20 секунд, водителю выдается уведомление на панели датчиков для восстановления контроля над автомобилем. Если реакции не последовало, автомобиль будет создавать небольшие толчки с помощью тормозов и натянутых ремней безопасности, пытаясь разбудить водителя.

Дальнейшее отсутствие информации приведет к съезду автомобиля на обочину, при необходимости система безопасно сменит полосу движения.

Также начнут гореть аварийные огни, авто будет сигналить, оповещая других водителей.

Автономная технология VW Trailer Assist сможет припарковать авто задним ходом.

Уточнения

Volkswagen ([fɔlksˈvaːɡn], в переводе с нем. — «народный автомобиль») — немецкая автомобильная марка, одна из многих, принадлежащих концерну Volkswagen AG.





Да́тчик — конструктивно обособленное устройство, содержащее один или несколько первичных измерительных преобразователей.

