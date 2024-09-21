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Выезд на встречку: законные способы избежать серьёзного наказания

ГАИ остановила за встречку: вот что нужно сказать, чтобы не лишиться прав
1:45
Авто

Каждый водитель понимает, что выезд на полосу встречного движения грозит серьёзными последствиями, вплоть до лишения водительских прав. Однако, далеко не все осознают, как правильно действовать в случае, если инспектор ДПС оформляет протокол. Редакция портала njcar.ru в беседе с представителем ГАИ узнала, как минимизировать риск потери прав в подобной ситуации.

ГАИ остановила за встречку: вот что нужно сказать, чтобы не лишиться прав
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Во-первых, если вас обвиняют в выезде на встречную полосу, не стоит настаивать на предоставлении видеозаписи на месте. По закону, показаний инспектора, если он сам видел нарушение, достаточно для составления протокола. Видеозапись необязательна на месте происшествия, но должна быть представлена в суде. Требование видеозаписи может лишь продемонстрировать незнание юридических аспектов.

Вместо этого лучше указать, что у вас есть собственный видеорегистратор, и вы готовы предоставить запись. Это нередко заставляет полицейских действовать более осторожно.

Если вы действительно совершили выезд на встречную полосу, могут быть смягчающие обстоятельства. Например, отсутствие разметки или необходимость экстренного торможения перед резко остановившимся транспортным средством. Кроме того, пересечение линии разметки одним колесом, например, при объезде неожиданно выскочившего на дорогу пешехода, может быть расценено как менее серьёзное нарушение.

Наличие пассажиров, которые могут подтвердить вашу версию событий, также может сыграть в вашу пользу.

Важно помнить, что если маневр не был совершен умышленно и у вас есть аргументы, то наказание может быть смягчено или даже отменено.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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