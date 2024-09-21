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Как эко-режим может превратить экономию топлива в головную боль

3 причины, почему категорически запрещено ездить на машине в эко-режиме постоянно
2:06
Авто

Автопроизводители, стремясь к снижению расхода топлива и уменьшению выбросов, активно внедряют "экологичный" режим движения, известный как ECO. Этот режим позиционируется как эффективное решение для экономии, и многие водители активно его используют, рассчитывая на уменьшение затрат на топливо. Однако владелец сервисного центра в интервью порталу njcar. ru раскрыл, что постоянное использование этого режима может нанести ущерб узлам и механизмам автомобиля.

3 причины, почему категорически запрещено ездить на машине в эко-режиме постоянно
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Экономичный режим, хоть и снижает расход топлива, работает за счёт уменьшения динамики автомобиля и перевода коробки передач на более высокие передачи при низких оборотах двигателя. Это может привести к нежелательным последствиям. Двигатель в эко-режиме работает на минимальных оборотах, что снижает прокачку масла через его системы.

В результате цилиндры получают недостаточное количество смазки, что приводит к локальному перегреву и ускоренному износу компонентов. Это создает условия для масляного голодания, что может вылиться в необходимость дорогостоящего ремонта.

Коробка передач также подвергается опасности. В стремлении снизить расход топлива, коробка постоянно переключается на более высокие передачи, что приводит к быстрому износу её элементов. Со временем это может вызвать её преждевременный выход из строя.

Кроме того, использование эко-режима может негативно сказаться на безопасности движения. Например, при обгоне медленно движущегося транспортного средства на узкой дороге автомобиль может не успеть завершить манёвр из-за сниженной динамики. Это увеличивает риск аварии, особенно на дорогах с интенсивным движением.

Эксперт рекомендует водителям периодически выводить автомобиль из эко-режима и проезжать хотя бы раз в неделю на высоких оборотах. Это поможет очистить камеры сгорания, удалить отложения в двигателе и снизить износ его компонентов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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