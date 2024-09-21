Проехал под "кирпич"? Узнай, как избежать лишения прав

ГАИ объяснила, когда водителя не могут лишить прав за проезд под кирпич

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Многие водители, несмотря на значительный опыт вождения, часто не могут точно воспроизвести положения Правил дорожного движения (ПДД) и Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), касающиеся конкретных нарушений. Одним из таких примеров является знак 3.1 "Въезд запрещён", который в народе известен как "кирпич". Представитель ГАИ в интервью порталу njcar.ru рассказал, как можно избежать лишения прав за проезд под этот знак.

Фото: Wikipedia by Patian, CC BY-SA 3.0

Чаще всего водители правильно распознают "кирпич", который запрещает въезд. Однако, когда речь заходит о последствиях нарушения требований этого знака, многие полагают, что самое серьёзное наказание — лишение прав. На самом деле, это возможно лишь в двух случаях: если знак установлен на дороге с односторонним движением или над встречной полосой на двусторонней дороге. В этих ситуациях, согласно части 3 статьи 12.16 КоАП или части 4 статьи 12.15 КоАП, нарушителю грозит штраф до 5000 рублей и лишение прав на срок до шести месяцев.

В остальных случаях, таких как въезд во двор, переулок, на парковку или АЗС, наказание ограничивается штрафом в 500 рублей. Это предусмотрено частью 1 статьи 12.16 КоАП, которая говорит о несоблюдении требований дорожных знаков и разметки. Также штраф в 500 рублей назначается за проезд под "кирпич" по трамвайным путям в попутном направлении.

Другой пример — въезд под "кирпич" в технологические разрывы ограждений на скоростных магистралях, что не приводит к лишению прав. Лишения водительского удостоверения можно избежать и при проезде под знак, установленный над выделенной полосой для общественного транспорта. За это нарушение предусмотрен штраф в 1500 рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — 3000 рублей.